TVP nabyła nowe prawa do transmisji. Kibice będą zachwyceni

Już za nieco ponad miesiąc rozpocznie się 35. Kryterium Asów - to wydarzenie, które tradycyjnie otwiera w Polsce sezon żużlowy. Wśród żużlowców, którzy pojawią się na stadionie Polonii Bydgoszcz, znajdą się m.in. Bartosz Zmarzlik i Artiom Łaguta.

TVP z prawami telewizyjnymi do Kryterium Asów. Będą też mistrzostwa Europy

Okazuje się, że prawa telewizyjne do transmisji tego wydarzenia uzyskała Telewizja Polska. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla fanów żużla. Poza Kryterium Asów, kibice w TVP Sport zobaczą też finał drużynowych Mistrzostw Europy. O wszystkim za pomocą mediów społecznościowych poinformował dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski.

- Żeby nie było, że sama piłka. Inauguracja tegorocznego sezonu żużlowego na antenie TVP Sport. Transmisja z 35. Kryterium Asów już 24 marca. A to nie koniec żużla, bo 6 kwietnia zapraszamy na relacje z wielkiego finału drużynowych ME, który rozegrany zostanie w Grudziądzu - napisał w serwisie X.

Drużynowe mistrzostwa Europy w żużlu to impreza, która odbędzie się trzeci raz w historii - drugi raz w Polsce. Do tej pory dwukrotnie rozstrzygnięcia były te same: wygrywali Polacy, drudzy byli Duńczycy, a trzeci Brytyjczycy. W tym roku impreza odbędzie się w Pardubicach, Gdańsku i Grudziądzu. W tych pierwszych dwóch miastach rozegrane zostaną finały "A" i "B", które wyłonią skład wielkiego finału. Polacy udział w nim mają już zapewniony jako jego gospodarze. Finały "A" i "B" odbędą się 30 marca. Wielki finał zaplanowano na 6 kwietnia.

W TVP nie zobaczymy za to Ekstraligi. W grudniu pojawiła się plotka, że stacja może stanąć do przetargu, ale ostatecznie tak się nie stało. Po raz ostatni ligowy żużel w TVP Sport można było zobaczyć w latach 2008-2012.