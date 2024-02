Mbappe i Haaland razem? Odbyły się rozmowy. Kosmiczny zwrot akcji

Kylian Mbappe nie zagra w przyszłym sezonie w barwach PSG - to oficjalnie potwierdził już francuski klub. Do tej pory wydawało się, że faworytem do jego pozyskania będzie Real Madryt, bo to właśnie z tą drużyną piłkarz łączony jest od dłuższego czasu. Chętnych na ściągnięcie go do swojego zespołu jest jednak znacznie więcej. Hiszpańskie media informują, że Mbappe może wylądować w innym klubie i stworzyć tam zabójczy duet z gwiazdą równie wielką, jak on.

