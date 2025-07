Wyciekły złe wieści z szatni Legii Warszawa. Iordanescu reaguje

Legia Warszawa już za tydzień rozpocznie nowy sezon, a wzmocnień jak nie było, tak nie ma. Tylko Petar Stojanović - to bilans przychodzących ruchów do klubu z ulicy Łazienkowskiej 3. Nowy trener Edward Iordanescu dał do zrozumienia, jakie są jego potrzeby. Z jego słów wyłania się jasny obraz: transfery w stolicy są potrzebne na już.