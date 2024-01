Messinho podjął decyzję. Barcelona zaklepała wielki talent

Kilka lat temu Real Madryt zaczął ściągać młode talenty z Brazylii i choć płacił za nich ogromne sumy, to dobrze na tym wyszedł. Dziś Rodrygo i Vinicus Junior stanowią o sile Królewskich i są wyceniani przez "Transfermarkt" na odpowiednio 100 i 150 milionów euro, a przecież ich realna wartość jest jeszcze wyższa. Oczywiście, czasami zdarzają się nieudane transfery z Brazylii, jak choćby ściągnięcie Reiniera, który dziś gra we Frosinone, ale z reguły warto zaryzykować. Podobną strategię na rynku transferowym zaczęła mieć ostatnio także Barcelona.

Kilka dni temu w barwach katalońskiej drużyny zadebiutował 18-letni Vitor Roque, na którym Club Athletico Paranaense zarobiło co najmniej 40 milionów euro. Brazylijczyk ma być zmiennikiem Roberta Lewandowskiego. Wygląda jednak na to, że to nie jedyny młody Canarinhos, który zawita do Barcy.

Messinho chce do Barcelony

W listopadzie odbyły się mistrzostwa świata U-17, które wygrali Niemcy, ale furorę zrobił także Brazylijczyk Estevao Willian, autor trzech goli i trzech asyst. Od dłuższego czasu mówi się, że wychowanek Cruzeiro to wielki talent, więc w Brazylii wołają na niego "Messinho".

W 2021 roku dołączył do Palmeiras i gra w jego zespołach młodzieżowych. Ma na koncie już juniorski Puchar Brazylii, mistrzostwo Brazylii U17 i mistrzostwo Sao Paulo U15. Ponadto już jako 10-latek podpisał reklamowy kontrakt z Nike.

"Messinho" to lewonożny skrzydłowy, który najczęściej biega po prawej flance. A najchętniej grał w Barcelonie, o czym poinformował w rozmowie z "Mundo Deportivo".

- Oglądam niemal wszystkie mecze Barcelony, jestem wielkim fanem. Czuję ogromny podziw dla zawodników, którzy tam grają. Mam nadzieję, że ja też tam będę - kilka tygodni temu przyznał piłkarz urodzony w 2007 roku.

Skrzydłowym interesują się także oba Manchestery, Chelsea, Arsenal i PSG, ale Brazylijczyk chce grać tylko dla Barcelony. I wygląda na to, że władze mistrzów Hiszpanii mogą go kupić.

"Zielone światło dla Barcy ws. Messinho" - pisze "Mundo Deportivo". Przepisy FIFA mówią, że Brazylijczyk będzie mógł dołączyć do klubu dopiero latem 2025 roku, kiedy skończy 18 lat.