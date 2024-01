Tak Niemcy podsumowali Lewandowskiego. Wielu nie chce tego przyznać

FC Barcelona wróciła do rywalizacji ligowej po okresie świątecznym wyjazdowym starciem z Las Palmas, lecz jej dyspozycja była daleka od oczekiwanej. Przez blisko godzinę gry nie potrafiła wykreować nawet sytuacji podbramkowej. Podopiecznym Xaviego Hernandeza zwycięstwo 2:1 dał dopiero Ilkay Gundogan w 93. minucie.

Niemieckie media uderzają w Lewandowskiego. "Jego aura coraz bardziej zanika"

Niemiec wykorzystał rzut karny, choć nominalnie pierwszym zawodnikiem przeznaczonym do wykonania jedenastki jest Robert Lewandowski. Polskiego napastnika nie było już jednak na boisku, gdyż został zmieniony w 71. minucie. Decyzja Xaviego, choć zasłużona, była niespodziewana, gdyż 35-latek zwykle pozostawał na boisku do samego końca, zwłaszcza przy niekorzystnym wyniku. Barca musiała ten mecz wygrać, gdyż Real Madryt i Girona również zainkasowały komplet punktów w tej kolejce.

W piątek na Lewandowskiego spadło sporo słów krytyki ze strony hiszpańskiej prasy. Kataloński "Sport" nie ma wątpliwości, że polski napastnik stracił status nietykalnego. "To ostrzeżenie przed tym, co może się wydarzyć w przyszłości, bo trenerzy jasno mówią, że Polak musi być punktem odniesienia w ofensywie" - opisują dziennikarze "Sportu" w kontekście przedwczesnego zejścia z boiska. "Rywale Barcelony zaczynają oswajać się z drużyną i z łatwością neutralizują Polaka, napastnika znacznie bardziej statycznego niż reszta jego kolegów z drużyny" - dodają.

Na problemy kapitana reprezentacji Polski zwracają uwagę również niemieckie media, które od czasu do czasu poświęcają Lewandowskiemu miejsce na swoim portalu. Wszak przez lata strzelał gole w tamtejszej Bundeslidze, aż latem 2022 roku za 45 milionów euro został sprzedany z Bayernu Monachium do FC Barcelony. "Widać jednak, że aura 35-letniego Polaka coraz bardziej zanika. Lewandowskiemu niekoniecznie spodoba się nowa wewnętrzna rywalizacja. Poza tym notorycznie zadłużeni Katalończycy chcą nakłonić 35-latka do obniżenia pensji. Barca chce temu zapobiec. To cios w wielkie ego Lewandowskiego i zapewne też jasny sygnał na przyszłość" - czytamy na portalu "Sport1.de", który nawiązuje do sprowadzenia Vitora Roque oraz wysokiej pensji napastnika, która od lipca jeszcze wzrośnie.

Bilans Roberta Lewandowskiego w tym sezonie nie jest tragiczny. W 22 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 8 goli, ale większość tego dorobku pochodzi z początku rozgrywek. W ostatnich 15 spotkaniach w klubowych barwach trafiał do siatki raptem trzy razy.