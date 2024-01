"To klucz do upadku Lewandowskiego". Hiszpanie nie mają wątpliwości

Zaczął się 2024 rok, a Robert Lewandowski dalej ma tylko dziewięć bramek strzelonych w tym sezonie w barwach FC Barcelony. Polski napastnik dorzucił do tego cztery asysty w 22 spotkaniach. W ostatnim wyjazdowym meczu z Las Palmas Barcelona wygrała 2:1, ale Lewandowski zanotował bezbarwny występ i opuścił boisko w 72. minucie. Zdaniem katalońskich mediów "to ostrzeżenie przed tym, co może się wydarzyć w przyszłości".

Robert Lewandowski nie strzelił w tym sezonie żadnej bramki po podaniach pomocników FC Barcelony

Sytuacja i słaba gra Roberta Lewandowskiego od początku sezonu budzi wiele obaw w stolicy Katalonii. W sobotni poranek "Mundo Deportivo" postanowiło przeanalizować, co jest "kluczem do upadku Lewandowskiego". Zwłaszcza że w ostatnich 11 spotkaniach ligowych 35-latek tylko trzykrotnie trafiał do siatki rywali - dwa razy z Deportivo Alaves (2:1) i raz z Gironą (2:4).

"Ten kryzys wywołał wiele debat. Niektórzy obwiniają Lewandowskiego, że jest daleki od swojej najlepszej formy, a inni wskazują na jego niedostosowanie do systemu gry. O ile wszystkie te teorie wydają się słuszne, o tyle widać też, że nie ma porozumienia między Lewandowskim a środkiem pola" - czytamy w artykule. Dziennik wskazał, że przez półtora roku Lewandowski zdobył 42 bramki dla Barcelony, ale tylko pięć z nich padło po asystach pomocników. Do tego każda z nich została strzelona w poprzednim sezonie.

Bramki Roberta Lewandowskiego dla FC Barcelony (w sumie 42):

14 po asystach obrońców (11 w sezonie 22/23, trzy w sezonie 23/24),

14 po asystach napastników (11 w sezonie 22/23, trzy w sezonie 23/24),

5 po asystach pomocników (wszystkie w sezonie 22/23),

9 po akcjach indywidualnych (sześć w sezonie 22/23, trzy w sezonie 23/24).

Okazję na polepszenie swojego dorobku bramkowego Robert Lewandowski być może otrzyma w niedzielnym meczu Pucharu Króla przeciwko Barbastro. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.