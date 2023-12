Xavi zaczął mówić o problemach Barcelony. Padło nazwisko Lewandowskiego

FC Barcelona ma za sobą serię trzech meczów bez wygranej we wszystkich rozgrywkach i chociaż wygrała grupę w Lidze Mistrzów, to w La Liga traci już dziewięć punktów do pierwszej Girony. Na konferencji prasowej przed spotkaniem z Almerią Xavi Hernandez wytknął swoim zawodnikom m.in. brak skuteczności. Wspomniał w tym aspekcie o Robercie Lewandowskim.

