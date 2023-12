Co za nowina! Będzie miał dziecko z siostrzenicą swojej żony

Hulk pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w młodzieżowych drużynach Sao Paulo, a później przeniósł się do Japonii. W Kraju Kwitnącej Wiśni występował w trzech klubach. W 2008 roku spełnił swoje marzenie o wyjeździe do Europy. Wówczas dołączył do FC Porto. Po czterech latach Zenit zapłacił za niego portugalskiemu klubowi 40 milionów euro. W 2016 roku za 56 milionów euro odszedł do Shanghai SIGP. Po pięciu latach w Chinach powrócił do Brazylii, gdzie stał się piłkarzem Atletico Mineiro. Jednak w ostatnich latach więcej niż o jego popisach boiskowych, mówi się o sprawach sercowych.

Burzliwe życie Hulka

Przez 12 lat żoną Hulka była Iran Angelo. Para doczekała się trójki dzieci: Iana, Tiago i Alicję. Ich małżeństwo jednak nie próby czasu. "Nie byłem szczęśliwy w tym małżeństwie" - mówił swego czasu Hulk, cytowany przez brytyjski "The Sun". Po rozwodzie każde z nich zaczęło układać swoje życie na nowo. Co ciekawe, piłkarz związał się z siostrzenicą swojej byłej żony, z którą w ekspresowym tempie stanął na ślubnym kobiercu.

W kwietniu zeszłego roku na świat przyszło ich pierwsza wspólna pociecha - córeczka Zaya. Dla Hulka było to już czwarte dziecko. "Zaya oznacza: "oświecony", "szczęście", "kwiat, który kwitnie". I naprawdę przychodzi, aby coraz bardziej nieść światło i rozświetlać nasze życie. Przyjdź, rozkwitnij w naszym domu, kochanie. Od dawna marzyliśmy o twoim przybyciu - pisał na Instagramie tuż po narodzinach swojej córki.

Hulk podzielił się radosną nowiną

Teraz 37-latek za pośrednictwem InstaStories poinformował, że spodziewa się drugiego dziecka i ujawnił, dlaczego do tej pory utrzymywała ciążę swojej żony w tajemnicy. - Razem z żoną ustaliliśmy, że o ciąży powiemy moim dzieciom dopiero 16-go grudnia, kiedy spotkałem się z nimi. Nie chciałem im wcześniej o tym mówić, ponieważ wiedziałem, że następnie ta informacja dotarłaby do prasy - przekazał.

W poprzednim sezonie Hulk łącznie rozegrał 59 meczów, zdobywając 30 goli i notując 14 asyst.