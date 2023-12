Fajdek absolutnie zniesmaczony. "Co tam robi Lewandowski? Żenujące"

Moment roku 2023 w polskim sporcie wybieracie Wy - Czytelnicy Sport.pl i Kibice. My proponujemy 10 naszym zdaniem najważniejszych wydarzeń, Wy głosujecie w sondażu, który znajdziecie na końcu tego tekstu. Te momenty przypominamy artykułami dziennikarzy, którzy najczęściej widzieli te momenty na własne oczy. I rozmawiamy o tych chwilach i o polskim sporcie w ogóle z osobistościami takimi jak Adam Małysz, Zbigniew Boniek, Robert Makłowicz i Aleksander Kwaśniewski.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek podważa wyniki plebiscytu: Dałbym siebie na drugim miejscu!

Pawła Fajdka w tej zabawie nie mogliśmy pominąć. Wiemy, jak mocno zawsze przeżywa nominacje i wybory w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca roku.

Łukasz Jachimiak: Jesteś chyba najbardziej emocjonalnie zaangażowanym polskim sportowcem w plebiscyty. Na Sport.pl wybieramy najważniejszy moment mijającego roku w naszym sporcie. Czy chcesz taki moment wskazać?

Paweł Fajdek: Jasne, chętnie, tylko daj mi chwilę pomyśleć, żebym czegoś nie przegapił. Bo już wystarczy, że masakrycznie dużo osób pominięto w tym roku w plebiscycie "Przeglądu Sportowego".

Wysłałem ci 10 propozycji od naszej redakcji.

Dobrze, już patrzę. Ale będę mógł wybrać coś spoza tych waszych propozycji?

Jeśli uznasz, że żadna z nich naprawdę nie jest momentem roku, to oczywiście chętnie poznamy najważniejszy moment według ciebie.

(kilka minut później)

No halo, halo!

Tak, co wybierasz?

Z tych waszych dziesięciu rzeczy to nic.

Ha, ha! Okej.

Mam dwie inne, mocniejsze rzeczy.

Dawaj!

Jedną pozytywną i jedną negatywną. Pozytywnym wydarzeniem roku w polskim sporcie był awans Adriana Meronka do cyklu PGA Tour. To jest wyżej nawet niż sukcesy Igi Świątek!

Czyli uważasz, że w golfie o sukcesy jeszcze trudniej niż w tenisie, że golf jest sportem jeszcze bardziej popularnym i bycie w jego światowej czołówce jest cenniejsze nawet niż bycie numerem jeden w tenisie?

Tak, pół świata gra w golfa! To jest fenomen, że Polak dostał się do PGA! Wielka rzecz, zdecydowanie! Ale uważam, że jeszcze większym wydarzeniem roku w naszym sporcie był wpie***l, jaki piłkarze dostali od Mołdawii.

Gdybyśmy wybierali najgorszy moment roku, to pewnie nawet nie wskazywalibyśmy 10 wydarzeń, tylko od razu byśmy przypomnieli tę klęskę z Kiszyniowa. Ale uznaliśmy, że jednak skoncentrować się na pozytywnych wydarzeniach.

Ale napisz, że ja to wybieram.

Oczywiście, napiszę.

No niestety, to jest wydarzenie roku. Bo wydaje mi się, że żaden Polak mimo żartów z kadry nie był przygotowany na wpie***l od Mołdawii. Żaden! Uważam, że tak naprawdę to jest sportowe wydarzenie roku. Negatywne, ale - niestety - najważniejsze.

Powiedziałeś, że masakrycznie dużo osób zostało pominiętych w nominacjach w plebiscycie "Przeglądu Sportowego". Kto konkretnie według ciebie został pokrzywdzony?

Ja się cieszę, że mnie w tym roku tam nie ma!

Bo swoimi reakcjami na uroczystości dostarczyłbyś jeszcze więcej materiału na memy niż ostatnio?

Pewnie tak! Nie ma części kajakarek, nie ma Oli Mirosław, a jest kapitan kadry hokeja za to, że oni awansowali na mistrzostwa świata. Żenada. No naprawdę, co to jest? Nie ma też najlepszego siatkarza na świecie.

Czyli kogo?

Łukasza Kaczmarka. Żenada, naprawdę!

Rozmawiałem z Sebastianem Świderskim o tym, że z kadry, która wygrała wszystko, nominację dostał tylko Aleksander Śliwka. Ale prezes siatkówki przyjął to ze spokojem.

Kurka nie nominowali, bo był kapitanem, ale sezonu nie dograł, to nominowali drugiego kapitana. Ale po co? Żeby podkreślić klasę drużyny? Nominacje są do tytułu sportowca roku, a siatkarzom należy się tytuł drużyny roku. Natomiast jeśli kogoś chcieli z drużyny siatkarzy wyróżnić, to najlepszego siatkarza na świecie! I jeszcze jedno - co wśród nominowanych robi Robert Lewandowski?

Pewnie jest doceniony za tytuł króla strzelców i mistrzostwo w Hiszpanii.

Ale przecież z reprezentacją przegrał wszystko. Naprawdę nie rozumiem, co on robi na liście. Lepiej byłoby dać chłopu odpocząć niż skazywać go na uśmiechanie się i tłumaczenie. Z tym plebiscytem jest po prostu tak, że jego twórcy uważają, że popularny Lewandowski musi być. Żenujące, serio!