Polityk PiS dostał niewygodne pytanie o swoją żonę. Odpowiedział

Marianna Schreiber niedawno ogłosiła, że wystąpi na grudniowej gali Clout MMA, choć jeszcze kilka tygodni temu apelowała do prezydenta Płocka, by ten zerwał umowę z freakfightową federacją na wynajem hali. - Każdy z nas jest trochę hipokrytą. Nie ma ludzi, którzy nie zmieniają zdania - tłumaczyła się potem na konferencji.

Łukasz Schreiber został zapytany o walkę żony na gali Clout MMA. "Nie zamierzam o tym rozmawiać"

Decyzja jest tym bardziej zaskakująca, że mąż Marianny Schreiber do niedawna był członkiem Rady Ministrów, a dziś jest posłem PiS. Być może z tego powodu nie chciała zdradzić, jaka była jego reakcja na te sensacyjne wieści. - Nie chcę popełniać błędu z przeszłości i wypowiadać się na temat swojego męża i nie przypisywać go do freak fightów. Zbyt wielki mam do niego szacunek - powiedziała.

Łukasz Schreiber jasno wyraził swoje stanowisko we wtorkowej rozmowie z RMF FM. Zapytano go, czy będzie kibicować żonie podczas gali Clout MMA 3. - Nie ma powodu, abym ja opowiadał o moich sprawach rodzinnych. Nigdy tego nie robiłem i nie zamierzam tego robić. Nie zamierzam o tym rozmawiać, nie widzę powodu - oznajmił.

Poseł PiS będzie kibicował Mariannie Schreiber? "Nie startuję w konkursie na ulubionego męża"

Jako że polityk stanowczo unikał tematu, prowadzący żartobliwie rzucił, że jeśli polityk nie będzie kibicować małżonce, to wyjdzie na "złego męża". - Ja nie startuję w żadnym konkursie na ulubionego męża Polaków. (...) Nie widzę powodu, dla którego miałbym na ten temat dyskutować na antenie - dodał.

Podczas zaplanowanej na 29 grudnia gali Clout MMA 3: Santa Clout Marianna Schreiber zmierzy się z Moniką Laskowską. Wiadomo już, jaki pseudonim przybierze na tę walkę, a wyboru dokonali w mediach społecznościowych kibice. Podczas tego wydarzenia dojdzie także do kilku innych głośnych pojedynków, m.in. Tomasza Hajty z Jakubem Wawrzyniakiem, Marcina Najmana z Adrianem Ciosem czy Zbigniewa Bartmana z Błażejem Augustynem.