Polska siatkarka pokazała, jaką wiadomość dostała po meczu. Kryminał

Siatkarki BKS-u Bielsko-Biała bardzo udanie rozpoczęły sezon. Z pierwszych 11 meczów aż dziewięć wygrały i tylko dwa przegrały. Z tego powodu ich poniedziałkowa porażka z UNI Opole (26:28, 25:19, 23:25, 15:25) była dużym zaskoczeniem, a kibice mogli być niezadowoleni. Jednak jeden z nich posunął się zdecydowanie za daleko.

Skandaliczna wiadomość od "kibica". Paulina Damaske ujawnia

Po meczu Paulina Damaske, przyjmująca BKS-u, dostała skandaliczną wiadomość na Instagramie. Była ona niezwykle obraźliwa i wulgarna, a ten, kto ją napisał, obarczał 22-latkę winą za porażkę jej zespołu. Potem okazało się, że nie była jedyną, do której napisano tego typu wiadomość.

wiadomość do Pauliny Damaske screen z https://www.instagram.com/stories/damaske01/

W kolejnym wpisie Damaske odniosła się do tego, co się wydarzyło. "Miło, że ludzie, którzy niczego nie osiągnęli, się wypowiadają. Wyrażanie swojej opinii to jedno, ale prześladowanie i nękanie wielu zawodniczek to przesada. Mam nadzieję, że kolega z anonimowego konta dużo stracił, obstawiając ten mecz. Upss, następna przegrana w jego życiu" - czytamy.

wpis Pauliny Damaske screen z https://www.instagram.com/stories/damaske01/3260668292648600028/

Haniebne wiadomości do siatkarek BKS-u Bielsko-Biała. "Poza jakimkolwiek wymiarem człowieczeństwa"

Jeszcze mocniej całą sytuację skomentowała fizjoterapeutka BKS-u Klaudia Piwowarczyk. "Powiedzieć, że to czyste sk***ysyństwo to jak nic nie powiedzieć. To dostały moje koleżanki z drużyny po dzisiejszym meczu. Dziewczyny zostawiają serce na boisku w każdym meczu, a codziennie poza nim dzielą się z innymi. To jest poza jakimkolwiek wymiarem człowieczeństwa" - napisała na Twitterze. Do sprawy odniósł się również klub, który przekazał, że "jest w trakcie ustalania dalszej drogi działania", ale "na pewno tej sprawy tak nie zostawi" i potępia ataki na siatkarki.

Po ostatniej porażce BKS Bielsko-Biała ma bilans 9-3 i zajmuje piąte miejsce w tabeli Tauron Ligi. Następny mecz bielszczanki rozegrają 30 grudnia, wtedy zmierzą się z Volley Wrocław.