To nie żart! Krychowiak w Barcelonie?! Oni naprawdę to zrobili

W ostatnich trzech meczach FC Barcelona zanotowała aż dwie porażki. Przegrała 2:3 z Royalem Antwerp w Lidze Mistrzów, a wcześniej uległa 2:4 Gironie w La Liga. Z kolei w minioną sobotę jedynie zremisowała 1:1 z Valencią. Jak stwierdził Joan Laporta, jednym z powodów, dla których zespół znalazł się w kryzysie, były kontuzje kluczowych zawodników, takich jak Frenkie de Jong czy Pedri. Teraz z poważnymi problemami zdrowotnymi boryka się Gavi. Władze klubu nie zamierzają jednak siedzieć z założonymi rękami i już zimą mogą sprowadzić zastępcę Hiszpana. W kuluarach pojawiło się kilka nazwisk, a wśród nich... były reprezentant Polski.

Hiszpanie podpowiadają Barcelonie ws. zastępcy Gaviego. Wytypowali m.in. Krychowiaka

- Byłoby to wypożyczenie do końca sezonu, tak jak wiele lat temu zrobiliśmy z Edgarem Davidsem - mówił prezes Barcelony, przywołując przykład legendarnego Holendra, który dołączył do Barcelony na drugą część sezonu 2003/2004 z Juventusu, akurat gdy Laporta pierwszy raz przejął stery w klubie.

Pomóc Barcelonie w wyborze odpowiedniego kandydata próbują też hiszpańskie media. "Mundo Deportivo" stworzyło nawet listę pomocników, którzy z różnych względów, czy to sportowych, czy ekonomicznych, mogliby z powodzeniem zastąpić Gaviego do końca sezonu. Dość niespodziewanie znalazł się na niej... Grzegorz Krychowiak.

Zdaniem dziennikarzy, pozyskanie Polaka byłoby korzystne ze względów finansowych. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2024 roku, w związku z czym cena za wypożyczenie nie powinna być wygórowana. Innym ważnym aspektem, na który zwróciła uwagę redakcja, jest doświadczenie. A tego pomocnikowi nie można odmówić.

"33-letni Grzegorz Krychowiak może pochwalić się bogatą karierą międzynarodową. Najlepsze sezony święcił w Sevilli, a 100 występów w reprezentacji Polski (pięć goli) świadczy o jego wielkim doświadczeniu. Chociaż jego najlepsze lata już minęły, to w tym sezonie również imponuje formą w Arabii Saudyjskiej. Rozegrał 20 meczów, na murawie spędził aż 1721 minut, strzelając trzy bramki i notując asystę" - czytamy.

Grzegorz Krychowiak nie będzie miał łatwo. Silna konkurencja na horyzoncie

Tym samym Krychowiak mógłby być drugim Polakiem w barwach Barcelony. Od lipca 2022 roku występuje w niej Robert Lewandowski. Konkurencja będzie jednak ogromna. Samo "Mundo Deportivo" wytypowało jeszcze sześciu innych pomocników, którzy wydają się mieć zdecydowanie większe szanse na grę w stolicy Katalonii, niż piłkarz Abha Club.

To Renato Sanchez (AS Roma), Kalvin Phillips (Manchester City), Andrey Santos (Chelsea, obecnie na wypożyczeniu w Nottingham Forrest), Thomas Partey (Arsenal), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham) czy Yann M'Vila. Ostatni z nich pozostaje bez klubu.

O tym, czy ostatecznie Barcelona zdecyduje się ściągnąć któregoś z wyżej wymienionych zawodników, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Dodatkowo już na dniach do drużyny Xaviego powinien dołączyć Vitor Roque. Wielu kibiców wierzy, że to właśnie młody Brazylijczyk będzie lekarstwem na problemy w ofensywie.