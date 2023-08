FC Barcelona wciąż zmaga się z problemami finansowymi, dotyczącymi finansowego fair play. Klub z Katalonii musi dokładnie wypełniać limity płacowe i konsultować każdą transakcję z władzami LaLiga, by móc rejestrować nowych zawodników. W tym oknie transferowym do drużyny Xaviego dołączyli już Inigo Martinez i Oriol Romeu, a także Ilkay Gundogan z Manchesteru City. Teraz Barcelona planuje sprowadzenie byłego kolegi Niemca.

Gwiazda Manchesteru City trafi do FC Barcelony? Nachodzi gigantyczna propozycja

"Sport" informuje, że tym zawodnikiem jest Bernardo Silva. Portugalczyk już wcześniej był łączony z FC Barceloną, ale Katalończyków nie było stać na złożenie za niego oferty. Po sprzedaży Ousmane Dembele do PSG będzie to możliwe i władze klubu skrupulatnie wszystko wyliczyły.

Oto prawdziwy powód odejścia Dembele z Barcelony

Okazuje się, ze sprowadzenie Silvy Barcelona będzie mogła poświęcić 75 milionów euro. Transakcja miałaby zawierać 65 milionów stałej kwoty, a także 10 milionów zmiennych, zawartych w kontrakcie. Ponadto konieczne do wypełnienia limitów FFP byłoby ustalenie odpowiedniej pensji zawodnika. Ta w pierwszym roku miałaby być niska, a w kolejnych latach drastycznie wzrosnąć.

Media: Xavi postawił "veto". Zablokował dwa transfery gwiazd

Barcelona rozumie, że tylko konkretna i "rozsądna propozycja ekonomiczna" skusi Manchester City do sprzedania swojej gwiazdy. 75 milionów euro może jednak nie wystarczyć, ponieważ mistrzowie Anglii odrzucili już wyższą ofertę za pomocnika. Paris Saint-Germain miało proponować 80 milionów euro, ale ze względu na kiepskie relacje obu klubów do transferu nie doszło.

Bernardo Silva do Manchesteru City trafił w 2017 roku za 50 milionów euro z AS Monaco. Od tamtej pory rozegrał w City 306 meczów, zdobył 55 goli i zaliczył 59 asyst. Ponadto pięć razy zostawał mistrzem Anglii i w minionym sezonie triumfował w Lidze Mistrzów. W ostatnich rozgrywkach dołożył do trypletu ekip Pepa Guardioli siedem goli i osiem asyst w 55 meczach. Grał jako ofensywny pomocnik, ale również zajmował miejsce na prawym skrzydle.