Media: Xavi postawił "veto". Zablokował dwa transfery gwiazd

Podczas letniego okna transferowego FC Barcelona dokonała trzech transferów przychodzących. Są to Ilkay Gundogan, Oriol Romeu oraz Inigo Martinez. Osiągnięto również porozumienie ws. przenosin Vitora Roque, lecz on na Camp Nou trafi za dwanaście miesięcy. Ruchów do klubu mogło być więcej, ale niektóre z nich zostały zablokowane przez Xaviego Hernandeza, szkoleniowca Barcy.

Xavi zablokował ruchy transferowe. Nie chciał dwóch zawodników Mendesa

Joan Laporta jest w bardzo dobrych relacjach z Jorge Mendesem, agentem piłkarskim, który chciał w zespole Barcelonie ulokować dwóch swoich piłkarzy. Jednym z nich był Joao Felix, który w rozmowie z Fabrizio Romano otwarcie przyznał, że jego marzeniem jest gra dla klubu ze stolicy Katalonii. - Bardzo chciałbym grać dla Barcelony. Barca zawsze była moim pierwszym wyborem i chciałbym do niej dołączyć. To zawsze było moje marzenie, odkąd byłem dzieckiem. Jeśli tak się stanie, będzie to dla mnie spełnienie marzeń - powiedział zawodnik Atletico Madryt, który cztery lata temu trafił do tego klubu za 127 milionów euro.

Pierwotnie media podawały, że klub szuka możliwości finansowych, aby sprowadzić Portugalczyka. Jednakże jak informuje Javier Miguel, dziennikarz "ASa", ruch ten został zablokowany przez samego Xaviego Hernandeza. Szkoleniowiec Barcy nie widział Felixa w swoim składzie, podobnie jak innego zawodnika ten nacji z agencji Jorge'a Mendesa, czyli Rubena Nevesa. Do środka pola sprowadzono Ilkaya Gundogana.

Wszystko wskazuje na to, że z klubem pożegna się za to Ousmane Dembele. Francuz ma wrócić do ojczyzny i trafił do Paris Saint Germain. Jego następcą wytypowanym przez Xaviego został Bernando Silva, aktualny gracz Manchesteru City.