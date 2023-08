Oto prawdziwy powód odejścia Dembele z Barcelony

Wiadomość o odejściu Ousmane Dembele z FC Barcelony wywołała niemałe poruszenie i zaskoczenie. Francuz był uwzględniony w planach trenera Xaviego na kolejny sezon, w którym miał stanowić o sile ofensywy klubu. Wybrał jednak odejście do Paris Saint-Germain, które zapłaci za niego 50 milionów euro. Okazuje się, że 26-latek już od dłuższego czasu był w Katalonii nieszczęśliwy ze względu na działania przy podpisaniu poprzedniej umowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Reportaż o Marcie Linkiewicz - premiera 7 sierpnia na Sport.pl

Ousmane Dembele odchodzi z FC Barcelony. Prawdziwy powód to nie podwyżka, a "pułapka"

Kataloński "Sport" informuje, że zmiana klubu przez Dembele nie ma związku z trenerem Xavim, czy niezadowoleniem wewnątrz zespołu. Rzekomo Francuz nie otrzyma również trzykrotnej podwyżki, a jego pięcioletnia umowa w Paryżu będzie nieco wyższa od obecnej. Relacje zawodnika z Barceloną miały popsuć się z innego powodu.

Nikt by na to nie wpadł. FC Barcelona wytypowała zastępcę Dembele. Wielki powrót

Pęknięcia miały zacząć się już w styczniu 2022 rok, kiedy Barcelona naciskała na piłkarza w sprawie odnowienia kontraktu. Gdy ten nie akceptował oferty, wtedy władze klubu postanowiły zaproponować go PSG w wymianie za Kyliana Mbappe. Kiedy Dembele dowiedział się o tych działaniach, stał się nieufny i podejrzliwy, a jego relacje z osobami decyzyjnymi w kubie komplet się załamały.

Media: FC Barcelona nie odpuści Dembele. Gotowi na najbardziej drastyczny krok

Zawodnik długo zwlekał z podpisaniem nowej umowy, aż ta wygasła 30 czerwca 2022 roku. Finalnie podpisał nową dwa tygodnie później, ale miał być to "kontrakt-pułapka". Zawodnik uważał, że Barcelona narzuciła mu warunki i nie dała możliwości negocjowania. Było to ultimatum na zasadzie - podpisujesz, albo odchodzisz. Finalnie skrzydłowy został w klubie przez rok i teraz odejdzie do PSG.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Ousmane Dembele w PSG ma podpisać pięcioletni kontrakt i zastąpić Leo Messiego. Będzie to dla niego powrót do ojczyzny, z której odszedł w 2016 roku, zamieniając Rennes na Borussię Dortmund. Do FC Barcelony trafił w 2017 roku, rozegrał w niej 185 meczów, w których zdobył 40 goli i zanotował 43 asysty. Trzykrotnie został mistrzem Hiszpanii i po dwa razy triumfował w Pucharze i Superpucharze Hiszpanii.