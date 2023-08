Zwrot akcji! Tak wygląda klasyfikacja generalna Tour de Pologne. Doskonałe wieści

W środę 2 sierpnia kolarze mierzyli się na 5. etapie Tour de Pologne. Wystartowali w Pszczynie i mieli do pokonania 199-kilometrową trasę. Jej metę wyznaczono w Bielsku-Białej. Najlepiej poradził sobie Marijn Van den Berg, który odskoczył grupie na ostatnich 500 metrach. Jako drugi rywalizację ukończył Matej Mahorić, a podium uzupełnił Joao Almeida. Najlepszy z Polaków był Michał Kwiatkowski, który dojechał do mety na 4. lokacie. O wiele gorzej poradził sobie Rafał Majka, choć wpływ na jego wynik miały też kraksy na trasie. Wydawało się, że spadnie on daleko w klasyfikacji, ale doszło do zwrotu akcji.

Rafał Majka utrzymał 3. pozycję w Tour de Pologne. Sędziowie wzięli się do pracy

Na cztery kilometry przed końcem doszło do dramatycznego wypadku - motocykl wjechał w publiczność. Później kolarze rozważali nawet, czy nie przerwać wyścigu. Ostatecznie nie zdecydowano się na taki krok i kontynuowano zmagania. Na ostatnich metrach doszło jednak do kolejnej kraksy, tym razem wywołanej przez kolarza, co zablokowało drogę pozostałym zawodnikom.

Majka ukończył etap dopiero na 50. lokacie i spadł z trzeciego aż na 11. miejsce w klasyfikacji generalnej. Zaliczono mu bowiem 37-sekundową stratę do czołówki. Po kilku godzinach skorygowano jednak wynik i Polakowi zaliczono czas pierwszej grupy, dzięki czemu utrzymał trzecią pozycję w "generalce". Tym samym zepchnął na czwarte miejsce rodaka, Kwiatkowskiego.

Klasyfikacja generalna po modyfikacji sędziów:

1. Matej Mohorić - 17:38:11

2. Joao Almeida + 00:00:10

3. Rafał Majka + 00:00:10

4. Michał Kwiatkowski + 00:00:12

5. Edward Dunbar + 00:00:20

6. Ilan Van Wilder

7. Oscar Onley

8. Samuele Battistella

9. Lenny Martinez

10. Sylvain Moniquet

...

29. Marcin Budziński + 00:01:29

56. Łukasz Owsian + 00:09:01

60. Cesare Benedetti + 00:11:38

61. Piotr Brożyna + 00:11:52

78. Jakub Kaczmarek + 00:16:29.

Sędziowie po raz kolejny w akcji

To kolejny raz, kiedy organizatorzy zmienili rezultaty podczas tegorocznego Tour de Pologne. Podobnie było po pierwszym etapie, rozgrywanym w Poznaniu i okolicach. Wówczas burza zaskoczyła kolarzy i doszło do kilku kraks. W ich wyniku zanotowano duże różnice pomiędzy poszczególnymi zawodnikami i finalnie rezultaty zneutralizowano.

Polacy nadal mają szanse na zwycięstwo w tegorocznej edycji wyścigu. Decydujący może okazać się czwartkowy etap, na którym odbędzie się sprint indywidualny w Katowicach na dystansie 16,6 km. Z kolei ostatni, 7. etap będzie szybkim finiszem na trasie Zabrze - Kraków.