Real Madryt w 24 godziny zaoszczędził 75 milionów euro. Wszystko potwierdzone

Niespodziewanie latem dojdzie do prawdziwej rewolucji kadrowej w Realu Madryt. Klub tylko w ten weekend zapowiedział odejście czterech zawodników. Są to Marco Asensio, Eden Hazard, Mariano Diaz, a także Karim Benzema, który na Santiago Bernabeu grał od 2009 roku. Wówczas do klubu przychodził m.in. z Cristiano Rolando czy Kaką. Kontraktów, które wygasając z końcem sezonu, nie przedłużyli jeszcze Luka Modrić oraz Toni Kroos.

Real zaoszczędził 75 milionów euro. Będą fundusze na przebudowę

Już samo odejście czterech wymienionych i potwierdzonych zawodników pozwoli Realowi Madryt zaoszczędzić 75 milionów euro na samych ich pensjach - wyliczyło "Mundo Deportivo". Kontrakt Hazarda opiewał na 30 milionów euro rocznie, Benzema - 28, a Asensio i Mariano po 9.

Zwłaszcza pozbycie się Belga należy uznać jako spory sukces, gdyż zarabiał on bardzo dużo, a był bezużytecznym zawodnikiem - w tym sezonie zagrał w sześciu meczach. Przez cztery lata w Realu zanotował raptem 78 występów. Do samego końca wydawało się, że zdecyduje on wypełnić swój kontrakt, który obowiązywał do 2024 roku, ale przekonano go do odejścia.

Dodatkowe fundusze, zwłaszcza przy tak restrykcyjnych limitach wynagrodzeń w La Liga, pozwolą "Królewskim" na przeprowadzenie sporych zmian w kadrze. Kwestią tylko oficjalnego potwierdzenia jest transfer Jude Bellinghama. Angielski pomocnik ma kosztować około 100 milionów euro. Blisko Santiago Bernabeu jest również Fran Garcia.

Natomiast najpoważniejszymi kandydatami do wzmocnienia Realu są zawodnicy z Premier League - Kai Havertz oraz Harry Kane. Obecnie w kadrze na przyszły sezon dostępnymi napastnikami są jedynie Vinicius Junior i Rodrygo, więc Florentino Perez musi wzmocnić tę formację. Niemiec i Anglik wydają się odpowiednimi kandydatami, lecz będą to kosztowne transfery. Tottenham z całą pewnością będzie żądał za swojego kapitana ponad 100 milionów euro.