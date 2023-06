Atletico okradzione z wicemistrzostwa. Skandaliczne decyzje. Simeone opadły ręce

W dramatycznych okolicznościach rozstrzygnęła się walka o wicemistrzostwo Hiszpanii. Sprawę mógł zamknąć Real Madryt, lecz on w swoim meczu ostatniej kolejki La Liga tylko zremisował 1:1 z Athletikiem Bilbao. Strata punktów przez "Królewskich" otworzyła szansę przed Atletico Madryt, które do 90. minuty prowadziło 2:1 na wyjeździe z Villarreal i miało w garści srebrne medale, ale w doliczonym czasie gry straciło bramkę na remis. To Real zakończył sezon za plecami Barcelony.

Sędziowski skandal w meczu Atletico. "Parada godna Casillasa" w wykonaniu środkowego obrońcy Villarreal

Spotkanie na La Ceramica stało pod znakiem wielu kontrowersji. W 10. minucie na prowadzenia za sprawą bramki Nicolasa Jacksona wyszli gospodarze, ale szybko wyrównał Antoine Griezmann. Na początku drugiej połowy gola na 2:1 strzelił napastnik Atletico Angel Correa.

Benzema niczym głaz. Tak pożegnał się z Realem. Zero wzruszenia

Przy prowadzeniu podopiecznych Diego Simeone miejsce miał pierwszy ogromny błąd arbitra - spotkanie prowadził Ricardo De Burgos Bengoetxea. Strzał z bliskiej odległości Antoine'a Griezmanna, lecący do bramki, został zablokowany ręką przez gracza Villarrealu Aissa Mandiego. Stoper gospodarzy wykazał się wyjątkową bezczelnością, gdyż zaczął sugerować, że został trafiony w tułów. Diego Simeone po obejrzeniu powtórek tylko rozłożył ręce i ironicznie się uśmiechnął. W tej sytuacji nie zainterweniował nawet VAR. Przypomnijmy: miało to miejsce przy stanie 2:1 dla Atletico.

"Właśnie wtedy, gdy myśleliśmy, że widzieliśmy już wszystko, ostatniego dnia… Bez słów" - napisał oficjalny profil klubu z Madrytu, zamieszczając zdjęcie z tej sytuacji.

Sędzia popełnił dramatyczny w skutkach błąd również w decydującym momencie. Akcja bramkowa dla Villarreal zaczęła się od... faulu ich gracza na Alvaro Moracie. Pau Torres wygrał pojedynek główkowy z napastnikiem Atletico, atakując go kolanem w plecy. Ewidentne przewinienie, po którym kilka chwil później wyrównanie "Żółtej Łodzi Podwodnej" dał Jorge Pascual.

Szok! Atletico podarowało Realowi wicemistrzostwo Hiszpanii! Co tam się stało?!

- Gdyby faul, który był, został odgwizdany, lub rzut karny w pierwszej połowie, mecz wyglądałby inaczej. Sędzia podjął taką decyzję i nie możemy nic z tym zrobić - powiedział po spotkaniu Angel Correa, autor dwóch bramek. "Mandi zatrzymuje strzał Griezmanna w sposób godny Casillasa na mistrzostwach świata 2010 i sędzia nie odgwizduje karnego" - napisał ironicznie jeden z kibiców w mediach społecznościowych.

Te decyzje arbitra w drastyczny sposób wpłynęły na kolor medali na koniec sezonu, ale również premie finansowe. Różnica między drugim a trzecim miejscem w tabeli wynosi siedem milionów euro. Niby Atletico może mieć pretensje do siebie, gdyż straciło bramkę w 93. minucie, ale niezależne błędy sędziego dodatkowo wpływają na frustracje z tych wydarzeń.