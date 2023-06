Początek meczu w La Liga, a piłkarze odmawiają gry. Bezprecedensowa sytuacja

Sędziowie z Hiszpanii od lat nie cieszą się dobrą reputacją na całym świecie. Znani są z tego, że popełniają wiele złych decyzji. Ponadto nie mogą oni korzystać z technologi goal-line, której w La Liga nie ma, przez co prawdopodobieństwo błędu jest jeszcze większe. W minionym sezonie znów bardzo wiele mówiło się o decyzjach sędziowskich, które były nieprawidłowe.

REKLAMA

Zobacz wideo "Wszyscy byli zszokowani". Podsumowujemy KSW Colosseum 2

La Liga. Espanyol zaprotestował przeciwko arbitrom. Almeria to uszanowała

W niedzielnym meczu Espanyolu z Almerią piłkarze gospodarzy zdecydowali się na protest skierowany w kierunku arbitrów. Zawodnicy klubu z Barcelony odmówili rozegrania pierwszej akcji w spotkaniu, a Almeria to uszanowała. A wszystko to z powodu złych decyzji sędziów.

Lewandowski dopiął swego! Nie musiał nawet wychodzić na boisko

Jako pierwszy o sytuacji poinformował dziennikarz Ivan Molero. "Obrazek, który powinien obiegnąć cały świat" - napisał na Twitterze i dodał: "To protest przeciwko decyzjom sędziowskim w sezonie, który zakończył się spadkiem Papug (Espanyolu - przyp. red.)".

Z kolei na trybunach pojawił się transparent z napisem "De luto por la justica deportiva", co w tłumaczeniu na język polski oznacza "Żałoba po sportowej sprawiedliwości". To najpewniej nawiązanie do wielu decyzji sędziowskich, które zostały podjęte na niekorzyść tej drużyny.

Benzema niczym głaz. Tak pożegnał się z Realem. Zero wzruszenia

Warto też dodać, że "żałoba" stała się symbolem niedzielnego meczu. Oficjalny profil klubu z Barcelony wszystkie posty na mediach społecznościowych zamieszczał w kolorze czarno-białym oraz z hasztagiem "JusticaDeportiva", czyli "Sportowa sprawiedliwość". Ostatecznie spotkanie zostało rozegrane i zakończyło się remisem 3:3.