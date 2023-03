Demonstracja pod stadionem przed El Clasico! Lecą banknoty z podobizną Laporty [WIDEO]

FC Barcelona w czwartkowy wieczór zagra w wyjazdowym El Clasico w półfinale Pucharu Króla. Przed spotkaniem doszło do wymownej demonstracji. Grupka fanów Realu Madryt rozrzuciła specjalne banknoty 500 euro z nadrukowaną podobizną Joana Laporty - prezesa FC Barcelony. W ten sposób wyrazili swój sprzeciw wobec "sprawy Negreiry".

Kibice Realu Madryt demonstrują pod stadionem. Poleciały banknoty. "Korupcja w federacji"

Kibice wywiesili też transparenty i wznieśli okrzyki: "Korupcja w federacji". W ten sposób fani największego rywala Katalończyków odnieśli się do procederu, w którym Jose Maria Enriquez Negreira, były kataloński sędzia, przez co najmniej trzy lata (od 2016 do 2018 roku) dostawał od FC Barcelony pieniądze. W sumie miał ich otrzymać 1,3 mln euro. W zamian Negreira pod płaszczykiem usług doradczych miał dostarczać raporty na temat sędziów. Obecnie hiszpański wymiar sprawiedliwości prowadzi śledztwo w tej sprawie pod kątem domniemanego przestępstwa korupcyjnego.

Nagranie sprzed stadionu udostępnił korespondent "The Athletic" Guillermo Rai na Twitterze.

Mecz Realu Madryt z FC Barceloną w ramach półfinału Pucharu Króla rozpoczął się o godz. 21:00.