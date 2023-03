Blady strach padł na Barcelonę. Stanowcze słowa. Transferów nie będzie

Stosunki Javiera Tebasa, prezesa LaLiga, z FC Barceloną od dawna są bardzo napięte. Szef rozgrywek zapowiedział już, że klub ze stolicy Katalonii będzie musiał latem zredukować swoją listę wynagrodzeń o co najmniej 200 milionów euro. Natomiast w czwartek na panelu dyskusyjnym potwierdził, że uniemożliwił Barcie zakupów w zimowym oknie transferowym i podobnie ma być latem.

Barcelona nie będzie mogła dokonywać transferów. Prezes LaLiga spodziewa się telefonu od Laporty

- Barcelona jest bardzo ważna dla LaLigi, nie mogę więc odwracać głowę i patrzeć w drugą stronę. To byłby to wielki błąd. Nasze rozgrywki by się załamały. Tej zimy Barca nie była w stanie podpisać zawodników, nie pozwoliliśmy im na to. I latem też nie będą mogli - powiedział Tebas na panelu dyskusyjnym zorganizowanym przez "Financial Times".

Podczas letniego okna transferowego w 2022 roku klub z Katalonii znalazł się w trudnej sytuacji, ale dzięki tzw. dźwigniom finansowym mógł zainwestować i pozyskać nowych piłkarzy. Takie manewry nie spodobały się władzom ligi hiszpańskiej. - Barcelona była zaangażowana w wątpliwe zachowania, które miały wpływ na ligę. Działamy stosownie do tego. Orzekliśmy, że nie może podpisywać kontraktów z nowymi piłkarzami. Sprzedała już zyski z praw telewizyjnych, próbowała znaleźć różne sposoby na rozwiązanie swojej sytuacji. Ale nie może tego zrobić w następnym sezonie - stwierdził prezes LaLiga.

Takie rozwiązanie nie będzie możliwe podczas najbliższego okresu dokonywania transferów. - Już to zapowiadam: prezydent Laporta zadzwoni do mnie ze złością... ale sprowadzenie przez Barcelonę zawodników latem jest praktycznie niemożliwe. Wiele będzie musiało się zmienić, bo jeśli nie, to będzie miała kłopoty - zaznacza Javier Tebas.