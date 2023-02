Brazylijski talent chce grać z Lewandowskim. Co za słowa. "To niesamowite"

FC Barcelona od dawna szuka kolejnego napastnika, który mógłby być wsparciem i ewentualną alternatywą dla Roberta Lewandowskiego. W tym celu zainteresowała się 18-letnim Victorem Roque z Athletico Paranaense. Cena za kolejny brazylijski talent wynosiłaby 30 mln euro. - Ma świetnie ułożoną lewą nogę. Jest bardzo trudnym napastnikiem do upilnowania - komplementował zawodnika były szkoleniowiec reprezentacji Brazylii, Luiz Felipe Scolari.

Vicotr Roque marzy o grze z Robertem Lewandowskim w FC Barcelonie

Na początku lutego kataloński dziennik "Sport" poinformował, że FC Barcelona rozpoczęła negocjacje z Athletico Paranaense w celu pozyskania zdolnego piłkarza. Ich zdaniem młody napastnik, który przez styl gry nazywany jest "nowym Luisem Suarezem", idealnie pasowałby do drużyny Xaviego. "Vitor będzie mógł się rozwijać pod okiem jednego z najlepszych środkowych napastników we współczesnej piłce. To jest kluczowy element w tej operacji. Lewandowski odcisnął swoje piętno na drużynie i dzięki swojemu przywództwu jest idolem dla młodszych piłkarzy" - pisali dziennikarze "Sportu".

28 lutego ten sam dziennik opublikował wywiad z Victorem Roque, gdzie również poruszono temat wspólnej gry z Polakiem. - Kiedy widzę go w telewizji, zawsze widzę jego wielką siłę i talent do wykańczania akcji. Moim zdaniem to jest jego najmocniejszą stroną. To niesamowite, oglądałem go już w Bayernie Monachium, a teraz w Barcelonie. Jest na najwyższym poziomie, starałbym się nauczyć od niego jak najwięcej. Jestem pewien, że będzie to bardzo ważne dla mojej kariery. Wspólna gra to byłoby coś wspaniałego - powiedział 18-latek.

Barcelona skupia się nad położeniem odpowiednich fundamentów pod negocjacje, a także nad znalezieniem odpowiedniej formuły, mając na uwadze ograniczenia związane z Finansowym Fair Play w Hiszpanii. Z tego powodu zimą nie udało im się ściągnąć żadnego zawodnika.

Vitor Roque zagrał łącznie 36 meczów dla Athletico Paranensse (licząc Copa Libertadores i ligę brazylijską), w których strzelił siedem goli i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą jest ważny do końca maja 2027 roku. Napastnik zachwycał również w kadrze na mistrzostwach Ameryki Południowej do lat 20, gdzie strzelił sześć goli w sześciu spotkaniach i został najskuteczniejszym graczem turnieju w Kolumbii.

Po 23. kolejkach LaLiga FC Barcelona jest liderem tabeli z dorobkiem 59 punktów, czyli ma o siedem więcej niż drugi Real Madryt. W czwartek oba zespoły zmierzą się na w Madrycie w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Króla (godz. 21:00). Rewanż na Camp Nou zaplanowano na 5 kwietnia.