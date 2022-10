Hiszpanie wspominają wielki mecz Lewandowskiego. I apelują: "Powtórz to"

FC Barcelona i Real Madryt to jedyne niepokonane zespoły w tegorocznych rozgrywkach La Liga. Obie ekipy mają na swoim koncie 22 punkty po ośmiu meczach, ale to Barcelona przystępuje do najważniejszego meczu w Hiszpanii w roli lidera.

"Lewandowski postrachem Królewskich". Polak nadzieją Barcelony w klasyku

Nadzieją na dobry wynik w El Clasico jest przede wszystkim Robert Lewandowski, który dobrą dyspozycję w trudnych momentach potwierdził w zremisowanym 3:3 meczu z Interem Mediolan. Hiszpańskie media przywołują występ polskiego napastnika przeciwko Realowi Madryt w 2013 i roku i chcą, by powtórzył swój niesamowity wyczyn. Wtedy w barwach Borussii Dortmund strzelił Realowi Madryt cztery gole w półfinale Ligi Mistrzów. Polak we wszystkich ośmiu występach przeciwko madrytczykom może pochwalić się sześcioma trafieniami.

Kataloński "Sport" pisze wprost: "Lewy, powtórz to". Gazeta umieściła nawet polskiego napastnika na okładce. a "Mundo Deportivo nazywa Polaka "postrachem Królewskich" i o pamiętnym spotkaniu Lewandowskiego przeciwko Realowi pisze: Była to zakąska wielkiej europejskiej nocy Lewandowskiego.

- Lewandowski przyjeżdża na jutrzejszy klasyk w stanie łaski po bramkach z Interem. Będzie miał okazję ponownie strzelić gola na Bernabéu i jest również bardzo chętny do wygrania swojego szczególnego pojedynku z Benzemą - dodaje "Mundo Deportivo"

W barwach Borussii Dortmund i Bayernu Monachium Lewandowski grał z Realem osiem razy, a jego bilans przeciw zespołowi z Madrytu jest bardzo równy. Polak trzykrotnie wygrał, trzykrotnie przegrał i dwa razy remisował. Będzie to jego pierwszy mecz przeciwko Realowi w barwach Barcelony, a co za tym idzie pierwsze El Clasico. W tym sezonie Lewandowski jest najskuteczniejszym piłkarzem Barcelony, ponieważ w 12. meczach zdobył aż 14 goli. W klasyfikacji strzelców Barcelony drugi jest Ousmane Dembele, który zdobył jedynie trzy gole, co pokazuje, że Lewandowski jest zdecydowanym liderem swojego zespołu w formacji ofensywnej.

Real - Barcelona już w niedzielę

Mecz Real Madryt - FC Barcelona odbędzie się w niedzielę, 16 października o godzinie 16:15 na Estadio Santiago Bernabeu. W poprzednim sezonie, w La Liga, oba zespoły triumfowały po razie. Najpierw Real ograł Barcelonę 2:1 we wrześniu, a w marcu to Barca okazał się lepsza i rozbiła rywali aż 4:0. Dla obu zespołów niedzielny mecz będzie szansą podtrzymania serii bez porażki i pozbawiania jej odwiecznych rywali.