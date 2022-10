Legia zawiodła w szlagierowym meczu. Gorzka porażka

Rzadko się zdarza, aby w derbach Mazowsza mierzyły się dwa zespoły z podium ekstraklasy. A tak właśnie było w piątkowy wieczór w Płocku, gdzie trzecia przed tą kolejką Wisła mierzyła się z drugą Legią Warszawa. Legia miała o trzy punkty więcej od Wisły i mogła w Płocku ponownie zepchnąć Raków Częstochowa z fotela lidera, ale zespół Kosty Runjaicia musiał mieć na uwadze, że ich rywale na swoim stadionie w tym sezonie jeszcze nie przegrali.

REKLAMA

Zobacz wideo Kandydat na mundial, a tu futbol amerykański

Derby Mazowsza dla Wisły Płock. Trzecia porażka Legii

Pierwsza część spotkania stała pod znakiem dominacji Legii Warszawa, która zyskała zdecydowaną inicjatywę na boisku i w posiadaniu piłki. Goście byli w stanie zepchnąć Wisłę na jej połowę, ale później brakowało im ostatniego dogrania, by stworzyć dogodną sytuację pod bramką Krzysztofa Kamińskiego. W pierwszych 45 minutach na uwagę zasługiwała przede wszystkim główka Macieja Rosołka, która okazała się zbyt lekka, by zaskoczyć bramkarza Wisły, a także kilka strzałów z dystansu, z którymi Kamiński nie miał żadnych problemów.

Wisła atakowała rzadko, nie oddała przed przerwą żadnego strzału celnego, ale paradoksalnie to ona stworzyła sobie najlepszą okazję, by otworzyć wynik meczu. W 18. minucie po dobrej akcji prawym skrzydłem i płaskim dośrodkowaniu Martina Sulka z kilku metrów minimalnie nad poprzeczką uderzył Mateusz Lewandowski. I to by było na tyle z obu stron, więc bezbramkowy remis po pierwszej połowie nie mógł być dla nikogo zaskoczeniem.

Stal Mielec zadziwia ekstraklasę. Wjechała na podium

Druga część spotkania także rozpoczęła się od przewagi Legii, ale w 56. minucie było już 1:0 dla gospodarzy. Kolejny raz w tym sezonie błysnął Rafał Wolski, który pięknym, miękkim dośrodkowaniem idealnie obsłużył Mateusza Lewandowskiego, a ten strzałem głową w długi róg bramki nie dał Kacprowi Tobiaszowi żadnych szans.

Legia odpowiedziała błyskawicznie, już po sześciu minutach gry. W 62. minucie do remisu doprowadził Josue, który pewnym płaskim uderzeniem wykorzystał rzut karny podyktowany za faul Martina Sulka na Filipie Mladenoviciu.

Po wyrównaniu Legia nacierała po drugiego gola, ale na jej drodze stawał Krzysztof Kamiński. Po indywidualnej akcji Carlitosa strzał Hiszpana dobrze odbił bramkarz Wisły, który niedługo później fantastycznie zatrzymał także główkującego z pięciu metrów Blaża Kramera.

Wisła za to była skuteczniejsza i w 73. minucie znów była naprowadzeniu. Drugą asystę w tym meczu zaliczył Wolski, który odebrał piłkę Mattiasowi Johanssonowi, popędził na bramkę Legii i wyłożył futbolówkę Łukaszowi Sekulskiemu, który strzelił płasko, mocno i precyzyjnie w długi róg bramki Tobiasza, zdobywając drugą bramkę w tym sezonie.

Legia odpowiedzieć już nie zdołała, a w końcówce dobrą sytuację do trzeciego gola miała Wisła, jednak strzał głową Damiana Warchoła dobrze obronił Kacper Tobiasz.

Wisła Płock pokonała Legię Warszawa 2:1 i zrównała się punktami z piątkowym rywalem. Wisła i Legia mają po 24 punktów, ale to "Nafciarze" mogą się pochwalić lepszym bilansem bramkowym, dzięki czemu to oni są na drugim, a Legia na trzecim miejscu w tabeli. Ten wynik jest z kolei świetną wiadomością dla prowadzącego Rakowa Częstochowa, który jeśli wygra w sobotę w Gdańsku z Lechią, będzie miał pięć punktów przewagi nad drugim i trzecim zespołem.