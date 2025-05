Legendy zwiastują powrót wielkiej Świątek. Na to czekają kibice

Iga Świątek (5. WTA) ma za sobą dwie pewne wygrane w Roland Garros. Na start paryskiego turnieju wygrała 6:3, 6:3 z Rebeccą Sramkovą (42. WTA). Za to w środę odprawiła Emmę Raducanu (41. WTA), pokonując ją 6:1, 6:2. - Zagrałam dwa dobre mecze, ale nie mogę oczekiwać, że teraz wszystko będzie szło łatwo. Więc mam nadzieję, że wy też tego nie zrobicie. Zawsze muszę być gotowa do walki - mówiła Świątek na konferencji prasowej.

Czwarta runda będzie kluczowa dla Igi Świątek w Roland Garros. Legendy nie mają wątpliwości

Postawa i forma Igi Świątek są od dłuższego czasu analizowane przez polskich i zagranicznych ekspertów. 22-krotny mistrz turniejów wielkoszlemowych Todd Woodbridge ocenił po dwóch meczach Polki w Roland Garros, że w jej przypadku kluczowy będzie awans do ćwierćfinału.

- Myślę, że jeśli Świątek pokona rywalkę w czwartej rundzie, to stanie się faworytką, bo to kluczowy moment dla budowania pewności siebie - powiedział Australijczyk cytowany przez portal thetennisgazette.com.

- Patrząc na nią przez te pierwsze kilka dni, to fascynujące jest obserwowanie zawodniczki wracającej do miejsca, które kocha. Po prostu tam przychodzisz i czuje, że to jest jej miejsce - podkreślił, dodając, że sam tak miał w przypadku gry na kortach Wimbledonu.

W czwartej rundzie Świątek może zagrać z lepszą z pary Jelena Ostapenko (21. WTA) - Jelena Rybakina (11. WTA). - Igę czeka wielki, wielki test - wskazała Samantha Stosur. Jej zdaniem to Ostapenko byłaby faworytką w ewentualnym meczu ze Świątek, co wynika z tego, że Łotyszka wygrała wszystkich sześć spotkań z Polką.

W trzeciej rundzie Roland Garros Iga Świątek zmierzy się z Jaqueline Cristian (60. WTA). Będzie to pierwszy bezpośredni mecz obu pań. To spotkanie rozpocznie się w piątek 30 maja około godz. 13:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego meczu na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.