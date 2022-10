Nie żyje wicemistrz olimpijski. Przegrał z chorobą, o której nie wie dziewięciu na dziesięciu lekarzy

Alexandros Nikolaidis był jednym z czołowych taekwondeków świata. Do jego największych sukcesów należą dwa srebra olimpijskie w kategorii powyżej 80 kg (2004, 2008), mistrzostwo świata (1996) w wadze półśredniej czy trzy mistrzostwa Europy (1996 i 1997 waga półśrednia, 2008 waga ciężka). W 2012 roku był chorążym reprezentacji Grecji igrzyskach olimpijskich w Londynie - jest to bardzo prestiżowa rola, do której typowani są najbardziej szanowani i utytułowani sportowcy z danego kraju.

Wielka tragedia w Grecji. Nie żyje Alexandros Nikolaidis

W piątek świat obiegła bardzo smutna informacja, że były zawodnik przegrał walkę z chorobą. Od dwóch lat zmagał się z rzadkim typem raka, o którym nie słyszało nawet wielu lekarzy.

Na kontach Nikolaidisa w mediach społecznościowych ukazała się pożegnalna wiadomość. W niej opowiedział on o swojej walce o życie.

- Jeśli to czytasz, to znaczy, że jestem już w lepszym miejscu. Przez dwa lata toczyłem dręczącą walkę z rakiem. Chorowałem na rzadki typ NUT, o którym dziewięciu na dziesięciu greckich lekarzy czytających tę wiadomość prawdopodobnie słyszy po raz pierwszy w życiu. Mój lekarz poruszył niebo i ziemię, aby mnie uratować. Nigdy nie pytałem, dlaczego padło na mnie, bo może to dopaść każdego. Odchodzę jako szczęśliwy człowiek. Moje marzenia się spełniły - czytamy we fragmentach pożegnalnej wiadomości.

Nikolaidis przeżył 42 lata, 17 października obchodziłby 43. urodziny. Karierę sportową zakończył w 2014 roku. Potem zajął się polityką i objął stanowisko rzecznika prasowego greckiej partii Syriza.

Nikolaidis cierpiał na rzadką chorobę. Czym jest rak typu NUT?

Rak NUT, znany też jako NMC (z angielskiego NUT midline carcinoma), to niezwykle agresywna forma choroby, która może powstać w dowolnym miejscu wzdłuż linii środkowej ciała (m.in. płuca, klatka piersiowa czy jama nosowa). Diagnozuje się ją głównie u młodych pacjentów. Lekarze wciąż nie wiedzą, jakie są przyczyny jego pojawienia się w organizmie człowieka.