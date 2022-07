Eden Hazard ma zmienić klub. Real Madryt mówi dość

Eden Hazard przeniósł się z Chelsea do Realu Madryt latem 2019 roku za ponad 100 milionów euro. Wówczas wielu sądziło, że przynajmniej w pewnym stopniu wypełni lukę w drużynie po Cristiano Ronaldo, który odszedł do Juventusu. Tylko że rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Belga zaczęły trapić ciągłe kontuzje, a gdy pojawiał się już na murawie, to całkowicie zawodził. W związku z tym nie spełnił pokładanych w nim nadziei, a wspomnianą lukę po portugalskim napastniku bardziej wypełnił Vinicus Junior.

Eden Hazard wystawiony na sprzedaż. Real pozwoli mu odejść po otrzymaniu korzystnej oferty

Wielu zaczęło się zastanawiać nad przyszłością 31-latka w Realu Madryt. Spadła na niego ogromna fala krytyki, na którą odpowiedział tuż po finale Ligi Mistrzów. - Wszystko zmierza ku temu, bym był w stanie grać mój futbol. Już minęły moje problemy z kolanami, wszystko jest teraz w porządku. Dobrze przygotuję się fizycznie i mentalnie na następny sezon. Chcę pokazać, że nie jestem skończony jako zawodnik i że wciąż mogę pokazać na boisku piękne rzeczy - zapowiedział wówczas Hazard.

Wtórował mu także selekcjoner reprezentacji Belgii Roberto Martinez. - On jest w najlepszym momencie swojej kariery. Byłem zaskoczony stanem psychicznym i fizycznym, w jakim był na zgrupowaniu. Kibice Realu Madryt zobaczą zupełnie innego Edena - powiedział w wywiadzie na antenie "El Larguero".

Jednak, jak donoszą zagraniczne media, 31-latek może już nie mieć szansy na rehabilitację w oczach hiszpańskich fanów. Jak poinformował Sergio Santos z "Relevo" obecny pracodawca Belga podjął kluczową decyzję w sprawie jego przyszłości i wystawił go na listę transferową.

Dziennikarz podkreślił, że Real nie będzie stawał na drodze piłkarzowi i jeśli tylko pojawi się satysfakcjonująca oferta, wtedy pozwoli na wcześniejsze rozwiązanie kontraktu z Hazardem. Jeśli natomiast napastnik pozostanie w drużynie mistrzów Hiszpanii, wówczas Carlo Ancelotti pomoże mu odnaleźć dawną formę. Jednak 31-latek najprawdopodobniej nie będzie mógł liczyć na regularną grę.

W minionym sezonie Belg rozegrał tylko 23 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Aktualnie portal Transfermarkt wycenia go na 12 milionów euro. Jego kontrakt z Realem obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.