Barcelona działa. Ponad 300 milionów na transfery. Priorytet

FC Barcelona otrzyma między 320 a 330 milionów euro z tzw. dźwigni finansowej - informuje Ferran Correas, dziennikarz RAC1. Dzięki tak dużemu dofinansowaniu "mogą pojawić się nowi piłkarze". Klub czekał na dodatkowe środki finansowe, aby móc zacząć działać na rynku transferowym. Po uruchomieniu drugiej dźwigni będzie miał taką możliwość. Wcześniej podpisano już Andreasa Christensena (poprzednio Chelsea) oraz Francka Kessiego (AC Milan). Według Correasa priorytetem mają być Robert Lewandowski z Bayernu Monachium, Raphinha z Leeds United oraz przedłużenie kontraktu Ousmane Dembele.

Będą to prawdopodobnie najdroższe transfery FC Barcelony w tym okienku transferowym. Sprowadzenie Lewandowskiego to kwota rzędu 50 milionów euro, bo tyle chce Bayern Monachium. Jeszcze droższy może okazać się Raphinha. Fabrizio Romano napisał, że ustalono kwotę transferu na 58 mln euro plus zmienne, które wyniosą około 10 milionów.

FC Barcelona uruchamia drugą dźwignię. Czym są i czemu służą?

Na początku 2022 roku informowaliśmy o najbardziej zadłużonych klubach w Europie. FC Barcelona była jednym z pierwszych na liście. Wyliczono, że jej zadłużenie może sięgać nawet 1,5 miliarda euro. Gdy wiosną doszło do wyborów na prezydenta klubu, wybrano na to stanowisko Joana Laportę. Jego pierwszym zadaniem była poprawa sytuacji finansowej.

Laporta dużą nadzieję pokładał w socios, czyli grupie 4478 kibiców, którzy mają realną władzę w FC Barcelonie. Ci w głosowaniu dali zielone światło zarządowi klubu na pozyskanie środków finansowych. Mowa o kwocie rzędu 600 mln euro, a może ona wzrosnąć do nawet 900 milionów. Skąd wzięła się tak wysoka suma?

W jej skład wchodzi sprzedaż 49,9 proc. udziałów w spółce Barca Licensing & Merchandising (BLM) odpowiadającej za a licencjonowanie i handel pamiątkami klubowymi za około 200 milionów euro oraz 25 proc. praw udziałów w zyskach ze sprzedaży praw telewizyjnych. Barca chciałaby otrzymać około 200 milionów za każde 10 proc. udziałów. Pierwszą dźwignię, dzięki której Barcelona otrzymał 200 mln euro, uruchomiono pod koniec czerwca. Wtedy Barcelona podpisała Christensena i Kessiego.