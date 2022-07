"Legia działała na wariackich papierach. Transfery wyglądają biednie"

Legia Warszawa zbroi się przed kolejnym sezonem. Klub dokonał już pięciu wzmocnień. Jednak zdaniem Radosława Kałużnego, to wciąż za mało, jeśli zespół chce wrócić do walki o trofea. - Niezrozumiała polityka transferowa długo będzie dawać się we znaki - ocenił były reprezentant Polski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

