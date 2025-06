Borek wypalił po wyborach. Nagle padło nazwisko prezesa

Wybory na prezydenta Polski za nami. Po niedzielnym głosowaniu w II turze jasne stało się, że najwyższy urząd w państwie na początku sierpnia obejmie Karol Nawrocki. Kandydat popierany przez PiS uzyskał 50,89 proc. głosów, a jego konkurent Rafał Trzaskowski - 49,11 proc. W kontekście tak niewielkiej różnicy na pewien żart pozwolił sobie Mateusz Borek.

Dzień po wyborach prezydenckich, a tu takie słowa Borka. Poszło o Kuleszę

Znany komentator sportowy wystąpił w poniedziałek w programie "Moc Futbolu" na Kanale Sportowym. Od razu podzielił się historią na temat swojej wizyty we Wrocławiu przy okazji finału Ligi Konferencji. Miał wtedy okazję porozmawiać z selekcjonerem reprezentacji Polski Michałem Probierzem i przedstawicielami Polskiego Związku Piłki Nożnej. - Nawet pozwoliłem sobie na taki dowcip: w sumie to się dziwię, że żaden z kandydatów na prezydenta RP nie zatrudnił do swojego sztabu Czarka Kuleszy, bo on bardzo umiejętnie porusza się na salonach - zdradził.

Oczywiście w ten sposób chciał nawiązać do tego, jak prezes PZPN Cezary Kulesza de facto zapewnił sobie reelekcję. - Wydaje mi się, że w wielu aspektach ma deficyty i rezerwy. Natomiast jeśli chodzi o umiejętność rozgrywania wyborów, kontroli wszystkiego, co się dzieje, wyborców, to się sprawdza doskonale. Oczywiście mówię to z przymrużeniem oka - dodał Borek i zauważył, że w przypadku wyborów powszechnych sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż na zjeździe z udziałem delegatów.

Wszystko jasne ws. wyborów w PZPN. Borek: "Wygra przez aklamację"

Od kilku dni wydaje się już praktycznie przesądzone, że Kulesza pozostanie na stanowisku. A to dlatego, że jako jedyny w terminie, tj. do 30 dni przed wyborami, złożył odpowiednie dokumenty uprawniające go do startu. Opozycji w ogóle nie udało się wystawić kontrkandydata. - Widać, że prezes Kulesza ma to wszystko poukładane. Wygra przez aklamację. Ci, którzy podnieśli miecz na urzędującego prezesa, albo chcieli podnieść ten miecz, to za chwilę będą głęboko w lochach, odsunięci od ważnych funkcji w PZPN - wyjawił komentator. Później doprecyzował, że stanowisko wiceprezesa ds. piłkarstwa profesjonalnego straci Wojciech Cygan.

Jak przekonywał głosowanie, jakie ma nastąpić 30 czerwca, pozostaje zatem tylko formalnością. - Te wybory tak naprawdę nie będą miały takiej temperatury, jak te wczorajsze wybory prezydenckie. Po prostu przyjadą panowie na zjazd wyborczy, napiją się kawy, zjedzą ciastko, podniosą ręce, nacisną przycisk i wybory nastąpią - podsumował.