Hiszpańskie media: zwrot akcji ws. Lewandowskiego. "Barcelona nie chce szaleć"

Robert Lewandowski zadeklarował kilka tygodni temu, że zamierza zmienić otoczenie i dołączyć do FC Barcelony. Katalończycy także naciskają na ten transfer i złożyli już trzy oferty Bayernowi Monachium. Tylko że, jak dotąd, każdą z nich Bawarczycy odrzucali, twierdząc, że rozpoczną rozmowy, gdy wpłynie do nich odpowiednia propozycja - wynosząca minimum 50 milionów euro.

Zobacz wideo Czy Robert Lewandowski zagra w Barcelonie?

W poniedziałek zagraniczne media informowały, że rzeczywiście wicemistrz Hiszpanii taką ofertę złożył. Tak twierdził m.in. Mateusz Borek. - Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to ta oferta, o której mówił kilka dni temu Laporta, została oficjalnie wysłana do Monachium. Ona opiewała dokładnie na 50 milionów euro netto. Czyli mówimy dokładnie o takiej kwocie, o jakiej chciał rozmawiać Bayern – powiedział dziennikarz w programie "Moc Futbolu".

Doniesienia te potwierdził także Gerard Romero. Hiszpan przyznał, że Barcelona skontaktowała się z obecnym pracodawcą Lewandowskiego i złożyła czwartą ofertę. Jego zdaniem ta powinna usatysfakcjonować Bayern i transfer zostanie sfinalizowany jeszcze w tym tygodniu. To bardzo ważne zarówno dla wicemistrzów Hiszpanii, jak i Bawarczyków, bowiem już niedługo oba kluby wyruszają w tournee po Stanach Zjednoczonych.

Inaczej sprawę przedstawiali niemieccy dziennikarze. Christian Falk twierdził, że żadna oferta do wtorkowego poranka nie wpłynęła. Z kolei Florian Plettenberg ze Sky Sport, donosił, że taka propozycja ma wkrótce trafić do Monachium i opiewać na 50 milionów euro.

Według hiszpańskich reporterów serwisu "Relevo" w sprawie nastąpił kolejny zwrot. Okazuje się, że Barcelona, jeśli złoży następną ofertę, to nie zaoferuje Bayernowi 50 milionów euro płatnych od razu. Według informacji Toniego Juanmartiego i Alberta Roge Barcelona nie zamierza "szaleć i poddawać się presji Bayernu". Według dziennikarzy taka kwota może zostać osiągnięta, ale tylko razem z bonusami. To może skomplikować rozmowy, ponieważ według ostatnich doniesień Bayern ma żądać za Polaka 50 milionów płatnych od razu plus dodatkowe 10 milionów euro bonusów. "Jest dużo pośpiechu w tej sprawie i to normalne. Sytuacja jest napięta. Ale pamiętajmy, że Barcelona podchodzi do sprawy ekonomicznie" – napisał na Twitterze Juanmarti.