Najpiękniejsza sensacja w Roland Garros! "Wygram wszystko"

Lois Boisson to bez wątpliwości największa sensacja turnieju wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. 22-letnia tenisistka przed imprezą zajmowała dopiero 361. miejsce w rankingu WTA. Do turnieju głównego otrzymała dziką kartę od organizatorów. W pierwszych dwóch rundach sprawiała wielkie sensacje. Najpierw wyeliminowała 24. rakietę świata, Belgijkę Elise Mertens, wygrywając 6:4, 4:6, 6:3, a potem pokonała 6:1, 6:2 Ukrainkę Ahnelinę Kalininę (113. WTA). W poniedziałek sprawiła kolejną wielką sensację w IV rundzie, pokonując 3:6, 6:4, 6:4 trzecią rakietę świata - Jessicę Pegulę (USA). Boisson awansowała już na 120. miejsce w rankingu WTA Live!

Największa sensacja Rolanda Garros odważnie zapowiada

Boisson po wygranej z Pegulą po raz pierwszy w karierze grała na korcie Philippe Chatrier. Nic zatem dziwnego, że po starciu z Amerykanką była lekko onieśmielona.

- Nie jestem pewna, co mam teraz powiedzieć. Gra na tym korcie, przy takiej atmosferze, była niesamowita i bardzo za to dziękuje. Dałam z siebie wszystko i ostatecznie wygrałam, co jest po prostu niesamowite. Przed spotkaniem wiedziałam, że jest możliwość sprawienia niespodzianki, ale doskonale zdawałam sobie sprawę, że będzie bardzo, ale to bardzo ciężko wygrać - przyznała Boisson.

Francuzka dała też odważną zapowiedź.

- Mam wielką nadzieję, że wygram wszystko w tym turnieju - dodała.

Boisson jest od 2017 roku najniżej notowaną zawodniczką, której udało się awansować do ćwierćfinału turnieju wielkoszlemowego. Wtedy dokonała tego Estonka Kaia Kanepi na US Open, będąc na 418. miejscu w rankingu WTA.

Boisson w ćwierćfinale Roland Garrosa zwyciężczyni zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andriejewą (6. WTA), która pokonała 6:3, 7:5 Darię Kasatkinę (Australia, 17. WTA).