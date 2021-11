Wybrano najlepszego młodego piłkarza świata 2021 roku. Absolutna deklasacja

Niespełna 19-letni Pedri to absolutne objawienie sezonu 2020/21. Młody Hiszpan po transferze z drugoligowego Las Palmas z marszu zameldował się w pierwszym składzie FC Barcelony, błyskawicznie stając się kluczowym piłkarzem drużyny. To sprawiło, że w minionym sezonie rozegrał aż 52 meczów dla swojego klubu (4 gole i 6 asyst), a następnie w równie dobrym stylu wszedł do reprezentacji Hiszpanii, z którą doszedł do półfinału Euro 2020.

Tak dużą intensywność Pedri przypłacił jednak urazami mięśniowymi, które ciągną się za nim w nowych rozgrywkach. W związku z niedawnym odnowieniem się kontuzji łydki 19-latek może pauzować nawet do końca 2021 roku.

Pedri zdeklasował rywali. "To dla mnie powód do dumy"

W organizowanym przez włoski "Tuttosport" plebiscycie Golden Boy na najlepszego piłkarza do lat 21 grającego w Europie Pedri nie miał sobie równych. Zdobył aż 318 punktów, wyprzedzając o niespełna 200 drugiego Jude'a Bellinghama z Borussii Dortmund (119).

- Ta nagroda to dla mnie powód do dumy. Dziękuję wszystkim członkom jury oraz kibicom, którzy wspierali mnie w tym nieprawdopodobnym roku 2021. I oczywiście wielkie dziękuję dla Barcy i reprezentacji Hiszpanii, jak również dla mojej rodziny, przyjaciół oraz wszystkich tych, którzy są przy mnie dzień po dniu i bez których nie mógłbym wygrać tej nagrody - skomentował swoje zwycięstwo Pedri.

Plebiscyt Golden Boy organizowany jest od 2003 roku. W ostatnich latach wygrywali go m.in. Erling Haaland, Kylian Mbappe czy też Joao Felix.