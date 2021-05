Oficjalnie: Sergio Aguero piłkarzem FC Barcelony. Ale to nie koniec

Sergio Aguero przychodzi do Barcelony po dziesięciu latach spędzonych w Manchesterze City. Argentyńczyk został legendą tego klubu. Jest najlepszym w historii strzelcem Manchesteru (184 gole), pięć razy sięgał po mistrzostwo i Puchar Ligi Angielskiej, raz wygrał Puchar Anglii.

O odejściu Argentyńczyka z klubu wiadomo było już wcześniej. Ostatnie spotkanie w Premier League zagrał z Evertonem. Trener Pep Guardiola żegnał go ze łzami w oczach. - Bardzo go kochamy, jest dla nas wszystkich wyjątkową osobą. Jest bardzo miły, bardzo dobry, bardzo mi pomógł. Nie możemy go zastąpić. Nie możemy. Jest wielu piłkarzy w tym klubie, którzy pomogli mu być w tym miejscu – Joe Hart, David Silva. Dziedzictwo Aguero? Pokazał swoją jakość w 20 minut – powiedział łamiącym głosem Guardiola.

Do pełni szczęścia Argentyńczykowi zabrakło wygranej w Lidze Mistrzów. Niepowtarzalną szanse miał w zeszłą sobotę, kiedy Manchester City zmierzył się w finale z Chelsea, ale przegrał 0:1.

Sergio Aguero podpisał kontrakt z Barceloną. Zagra u boku Messiego

O zainteresowaniu Barcelony wiadomo było już od kilku tygodni, a oficjalne potwierdzenie transferu było formalnością. W poniedziałek kataloński klub poinformował o tym, że piłkarz podpisał dwuletni kontrakt. Dla Aguero jest to powrót do ligi hiszpańskiej, w której występował w latach 2006-2011, kiedy bronił barw Atletico Madryt. Teraz będzie grał u boku Leo Messiego. Obaj piłkarze przyjaźnią się od lat.

Sergio Aguero przychodzi do Barcelony jako wolny agent, bo jego kontrakt z Manchesterem City po prostu wygasł. To nie jest również ostatnie słowo Barcelony na rynku transferowym. Wkrótce ogłoszony zostanie transfer Erica Garcii. Blisko klubu ma być też zawodnik Liverpoolu, Georginio Wijnaldum.

