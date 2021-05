Barcelona ogłosi trzy transfery. A to nie koniec! Prezentacje w przyszłym tygodniu

Joan Laporta, prezydent FC Barcelona, niedawno zapowiadał, że planuje rewolucję kadrową. I choć nie wiadomo, czy trenerem Blaugrany pozostanie Ronald Koeman, to Barca szykuje się do ogłoszenia przynajmniej trzech transferów. Za żadnego zawodnika będący w poważnym kryzysie ekonomicznym Katalończycy jednak nie zapłacą.

FC Barcelona szykuje wzmocnienia. Najważniejsze transfery za darmo

Każdemu z trzech graczy wygasają kontrakty. Co ciekawe, wszyscy grali do tej pory w Premier League. Jako pierwszy zaprezentowany zostać ma Eric Garcia. Młody stoper uczył się futbolu w szkółce Barcy, po czym na cztery lata wyjechał do Manchesteru City. Teraz wraca, by uszczelnić defensywę Blaugrany. Wraz z nim na Camp Nou przeniesie się Sergio Agüero. Napastnik ma wielkie umiejętności, ale też ma już 33 lata, dlatego mówimy o krótkoterminowej inwestycji i dwuletniej umowie. Argentyńczyk ma dać Barcy skuteczność, której zapewnić nie umiał Martin Braithwaite, ale też pomóc w zatrzymaniu Leo Messiego, który wciąż nie przedłużył kontraktu.

Trzecim wzmocnieniem ma być Georginio Wijnaldum. Agent i prawnik pomocnika Liverpoolu byli w ostatnich dniach na Camp Nou i dogadywali szczegóły kontraktu. 30-latek ma podpisać trzyletni kontrakt. Niewykluczone, że nie będzie to jedyny Holender, który tego lata trafi do Barcelony. Katalończycy są też zainteresowani sprowadzeniem Memphisa Depaya. Na transfer napastnika Olympique Lyon naciskał Koeman, ale piłkarz powiedział, że jego transfer nie jest uzależniony od pozostania trenera w Barcelonie. On również trafiłby na Camp Nou za darmo, bo jego umowa z OL wygasa wraz z 30 czerwca.

Na tym wzmocnienia Barcelony się nie kończą. Za 9 milionów euro Barcelona ma odkupić Emersona Royala, który w barwach Realu Betis był jednym z najlepszych prawych obrońców w LaLiga. Nie wiadomo jednak, czy Brazylijczyk będzie grał w bordowo-granatowych barwach, bo Katalończycy mają już dwóch prawych obrońców (Sergiño Dest i Sergi Roberto). Emerson cieszy się sporym zainteresowaniem na rynku transferowym (PSG, Milan) i może zostać sprzedany z zyskiem.

FC Barcelona ma problemy finansowe. Zobowiązania płacowe przekraczają przychody

Laporta szykuje się do rewolucji kadrowej. Z Barcelony odejść ma wielu graczy. Katalończycy chcieliby pozbyć się Philippe Coutinho, Miralema Pjanicia czy Samuela Umtitiego, jednak nie wiadomo, czy inne kluby będą zainteresowane sprowadzeniem przygasłych gwiazd Barcy. Prezes musi jednak działać, bo - jak ostatnio przyznał - w obecnej sytuacji zobowiązania płacowe Blaugrany stanowią 110 proc. planowanych przychodów.