Niespodzianka! Atletico przegrało w Bilbao! Barcelona przed wielką szansą!

Jasne było, że Atletico, bez względu na wynik w San Mames, pozostanie po weekendzie liderem ligi hiszpańskiej. Problem w tym, że drużyna Diego Simeone z każdym tygodniem traci swoją przewagę nad najgroźniejszymi rywalami, która w pewnym momencie przekraczała nawet 10 punktów.

REKLAMA

Zobacz wideo Atletico pozostaje faworytem LaLiga? "To jest największy problem Barcelony"

W niedzielę, piłkarze z Madrytu grali w Bilbao z dołującym w ostatnim czasie Athletikiem, chcąc przerwać niemoc wyjazdową, gdzie Atletico wygrało po raz ostatni jeszcze w lutym. Od tego czasu lider La Liga remisował z Getafe i Betisem oraz przegrał z Sevillą.

Atletico przegrało również w Bilbao, gdzie miało szansę przynajmniej na remis. Mecz dla piłkarzy Simeone rozpoczął się fatalnie, bo już po ośmiu minutach gry gospodarze prowadzili 1:0 po celnej główce Alexa Berenguera. Atletico nie grało najlepiej, ale w drugiej połowie przycisnęło i dążyło do wyrównania. To się udało na kwadrans przed końcem spotkania, gdy strzał głową Stefana Savicia po rzucie rożnym wpadł pod poprzeczkę bramki Athleticu.

Błysk Griezmanna, Barcelona dogonił Real w tabeli [WIDEO]

Choć druga połowa stała pod znakiem przewagi gości, ostatnie słowo należało do Lwów z Bilbao. Ponownie decydujący okazał się strzał głową, tym razem w wykonaniu Inigo Martineza. Piękna "główka" reprezentanta Hiszpanii zaskoczył Jana Oblaka w 86. minucie meczu i przesądził o wygranej Athleticu 2:1.

Athletic Bilbao pokonał Atletico Madryt 2:1 i choć zespół Diego Simeone wciąż jest liderem La Liga, to już w czwartek może się to zmienić. Wtedy to rozpędzona FC Barcelona rozegra swój mecz zaległy z Granadą na Camp Nou, po którym może po wielu miesiącach ponownie wysunąć się na prowadzenie w lidze hiszpańskiej.