Ogromne problemy Realu Madryt. Potężny ból głowy Zidane'a

Ogromny pech prześladuje drużynę Realu Madryt. Z każdym spotkaniem liczba pauzujących zawodników wzrasta, a sezon zaczyna wchodzić w decydującą fazę. "Królewscy" wygrali ostatnie spotkanie ligowe z Huescą 2:1, ale Zinedine Zidane nie miał więcej powodów do zadowolenia. W trakcie meczu urazów doznali Eder Militao i Alvaro Odriozola.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki powrót Luki Jovicia! W 38 minut strzelił tyle goli, co przez 1,5 roku w Realu Madryt [ELEVEN SPORTS]

Tym samym obaj obrońcy dołączyli do długiej listy zawodników, którzy już leczą kontuzje. W trakcie rekonwalescencji są między innymi Eden Hazard i Sergio Ramos, czyli do niedawna zawodnicy podstawowego składu. O ile Belg przyzwyczaił wszystkich do ciągłych kontuzji i nie najlepszej dyspozycji, to strata kapitana jest aż nadto widoczna. Oprócz nich kontuzjowani są, chociażby Dani Carvajal czy też Lucas Vazquez. Mało tego do długiej listy pauzujących dołączył Toni Kross, który w najbliższym meczu będzie pauzował za nadmiar żółtych kartek.

Alarm w Realu Madryt. Hiszpanie apelują do Zidane'a. "Zabijemy piłkarzy"

Real Madryt pojedzie z trzynastoma zawodnikami na mecz z Getafe.

W najbliższej kolejce Zidane będzie musiał dać się ponieść fantazji i mocno eksperymentować. Do kadry zespołu na mecz z Getafe powołani zostali zawodnicy do tej pory występujący raczej w drużynach młodzieżowych. Marvin Park, Sergio Arribas, Antonio Blanco czy też Victor Chust to nowe nazwiska w pierwszej kadrze Realu. Żaden z wymienionych zawodników nie ukończył jeszcze 21 lat!

Real Madryt zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli ligowej za Atletico i Barceloną. Do liderujących podopiecznych Diego Simeone traci siedem punktów. Mecz derbowy z Getafe już w najbliższy wtorek (09.02) o godzinie 21.

Męczarnie Realu Madryt w meczu z beniaminkiem. Dwa gole Varane'a