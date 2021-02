Męczarnie Realu Madryt w meczu z beniaminkiem. Dwa gole Varane'a

Ostatnie wyniki drużyny prowadzonej przez Zinedine’a Zidane’a pozostawiały wiele do życzenia. W pięciu ostatnich meczach Real Madryt przegrał trzykrotnie – z Levante (1:2) w lidze, z Alcoyano (1:2) w Pucharze Króla i z Athletikiem Bilbao (1:2) w Superpucharze Hiszpanii. Do tego Real wygrał w lidze z Deportivo Alaves 4:1 i zremisował bezbramkowo z Osasuną.

Huesca – Real. Varane daje zwycięstwo ekipie z Madrytu

Pierwsza połowa w wykonaniu Realu Madryt była bardzo przeciętna, bezbramkowy remis był małą niespodzianką. Do tego Real oddał wyłącznie jeden celny strzał na bramkę strzeżoną przez Alvaro Fernandeza. Na domiar złego początek drugiej połowy też nie był dobry w wykonaniu zawodników prowadzonych przez Zidane’a – o krok od zdobycia bramki był Mikel Rico i Rafa Mir, ale dwukrotnie Thibauta Courtoisa ratowała poprzeczka. W 48. minucie bramkę dla Hueski zdobył Javier Galan, który uderzył w okienko zza pola karnego.

Po straconej bramce gra Realu zaczęła wyglądać nieco lepiej. Zespół z Madrytu potrafił zagrażać rywalowi, szczególnie po stałych fragmentach gry. Sześć minut po straconym golu Karim Benzema uderzył z rzutu wolnego w poprzeczkę, a piłkę dobił Raphael Varane. Real coraz częściej znajdował się w polu karnym Hueski, ale nie brakowało okazji ze strony gospodarzy. Przy główce Rafy Mira wykazał się Thibaut Courtois. Ostatecznie Alvaro Fernandez skapitulował po raz drugi w 84. minucie spotkania – piłkę w pole karne z rzutu wolnego dośrodkował Toni Kroos, a Francuz z bliskiej odległości dobił futbolówkę, która trafiła do niego po uderzeniu Casemiro. Finalnie Real dowiózł wygraną 2:1 do końca, ale może mówić o sporym szczęściu.

Zinedine Zidane na pomeczowej konferencji prasowej był dumny z występu swoich piłkarzy. – Trzy punkty są bardzo ważne, ta wygrana mnie bardzo cieszy. Pokazaliśmy charakter. Sezon jest długi, więc musimy iść krok po kroku i walczyć dalej. Nigdy nie jest łatwo, jeśli to rywal strzela pierwszą bramkę w meczu – powiedział trener Realu.

Real Madryt zmniejsza stratę do Atletico

Zespół prowadzony przez Zinedine’a Zidane po 22. kolejce ma 43 punkty na koncie i zajmuje drugie miejsce w tabeli - przynajmniej do niedzielnego meczu Barcelony z Realem Betis. Barcelona po 21. kolejce ma 40 punktów. W przypadku porażki Atletico Madryt z Celtą Vigo w poniedziałkowym spotkaniu strata do lidera zmniejszy się do siedmiu "oczek".