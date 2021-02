Alarm w Realu Madryt. Hiszpanie apelują do Zidane'a. "Zabijemy piłkarzy"

Ledwie dwunastu piłkarzy pierwszego zespołu będzie do dyspozycji Zinedine'a Zidane'a na wtorkowy mecz z Getafe. Hiszpanie sugerują, że najlepiej by było, jakby wystawił siebie. To nie pierwszy taki przypadek w sezonie, w którym na natłok meczów narzeka np. Ronald Koeman. - Zabijemy piłkarzy! - alarmuje.

