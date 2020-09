"The Telegraph": Potężna obniżka ceny za Messiego. Już nie 700 mln euro

Im więcej czasu mija od ogłoszenia przez Leo Messiego decyzji o chęci odejścia z FC Barcelony, tym więcej sprzecznych informacji na ten temat pojawia się w mediach. W nocy ze środy na czwartek Martin Arevalo z TyC Sports poinformował, że Argentyńczyk na 90 proc. pozostanie w Katalonii na kolejny rok. Dziennikarze "The Telegraph" uważają jednak, że Messi może odejść jeszcze w tym oknie transferowym. Ułatwić mu to ma obniżenie oczekiwań finansowych władz Barcelony.

Barcelona zmniejsza gigantyczne oczekiwania za transfer Messiego

Pod koniec sierpnia Messi oficjalnie poinformował kataloński klub o chęci aktywowania klauzuli w jego umowie, pozwalającej mu na jednostronne zerwanie kontraktu, którą podpisał w 2017 roku. Ta kwestia wciąż nie została jednak rozwiązana - klauzula obowiązywała do 10 czerwca, ale Argentyńczyk uważa, że ze względu na pandemię i przedłużenie sezonu ważna jest do końca sierpnia. Z kolei Barca twierdzi, że termin aktywacji klauzuli już upłynął i Messi może odejść, jeśli ktoś opłaci jego kwotę odstępnego. Problem w tym, że ta kwota to 700 mln euro.

Dziennikarze "The Telegraph" poinformowali, że władze Barcelony zmniejszyły swoje oczekiwania. Jeśli ich doniesienia się potwierdzą, Messiego z Hiszpanii da się wyciągnąć nie za 700, a za 100 mln euro. To wciąż dużo, ale patrząc na ceny niektórych piłkarzy w ostatnich latach, można śmiało stwierdzić, że w Europie znajdzie się przynajmniej kilka klubów gotowych do zapłacenia takich pieniędzy. Jednym z nich na pewno może być Manchester City, będący najpoważniejszym kandydatem do sprowadzenia Messiego. Głównie dzięki temu, że trenerem zespołu jest Pep Guardiola, u którego Messi znowu chce zagrać.

Wydaje się więc, że transfer Messiego do Premier League jest coraz bardziej możliwy. Manchester jest bowiem gotowy nie tylko zapłacić 100 mln euro - poza pieniędzmi chce dołożyć do transakcji kilku swoich zawodników, m.in. Bernardo Silvę czy Gabriela Jesusa.

