Robert Lewandowski lepszy od Messiego i Ronaldo. Polak króluje w podsumowaniu ostatnich pięciu lat

Robert Lewandowski w minionym sezonie sięgnął z Bayernem Monachium po wszelkie możliwe trofea. Napastnik sięgnął po ósme w karierze mistrzostwo Bundesligi, czwarty Puchar Niemiec oraz zwyciężył w Lidze Mistrzów. Dodatkowo był najlepszym strzelcem we wszystkich rozgrywkach, a Niemcy postanowili nagrodzić Polaka przyznając mu nagrodę Piłkarza Roku.

Okazuje się, że nie tylko sezon 2019/2020 był udany dla Polaka, choć z pewnością zapadnie on w pamięć kibiców. Dziennikarz Gabriel Stach podsumował występy Roberta Lewandowskiego w rozgrywkach klubowych oraz reprezentacyjnych i wyliczył, że 32-latek jest najlepszym strzelcem ostatnich pięciu lat. Swoim wynikiem przewyższa Cristiano Ronaldo oraz Leo Messiego.

Robert Lewandowski lepszy od Messiego i Ronaldo. Polak zdominował Europę w ostatnich pięciu latach

Zgodnie ze statystykami opublikowanymi przez dziennikarza Robert Lewandowski w ciągu pięciu lat zdobył w klubie oraz reprezentacji 259 goli, co daje wynik o dziesięć lepszy od drugiego w klasyfikacji Cristiano Ronaldo (249). Podium zamyka kapitan FC Barcelony, Leo Messi, który przez połowę ostatniej dekady zdobył 247 bramek.

Sukces Roberta Lewandowskiego w obecnym sezonie został doceniony trofeami. Napastnik Bayernu Monachium strzelił dla klubu 55 goli. Większość trafień (34) 32-latek zdobył w Bundeslidze, dołożył do tego 14 goli w Lidze Mistrzów, gdzie strzelał w każdym meczu oprócz finału z PSG oraz sześć w Pucharze Niemiec.

Niedosyt po minionym sezonie może pozostawić jedynie odwołanie przez "France Football" gali Złotej Piłki, którą nagradzano najlepszego piłkarza na świecie. W związku z decyzją francuskiej gazety utworzono petycje ws. zorganizowania gali i przyznania nagrody. Pod pomysłem podpisało się ponad 185 tys. osób.

Robert Lewandowski jest związany z Bayernem Monachium do końca czerwca 2023 roku. Napastnik przyznał, że nie jest to jego ostatni kontrakt w karierze oraz nie rozważa teraz zakończenia kariery, gdyż jest w dobrej kondycji. W dotychczasowej karierze klubowej 32-latek zagrał 590 spotkań, w których strzelił 411 goli. Do zestawienia należy doliczyć także 112 meczów reprezentacji Polski oraz 61 zdobytych bramek.