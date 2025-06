Borek ujawnił, co usłyszał od Francuza o Polakach. Nie mógł uwierzyć

Reprezentacja Polski w wyjątkowo słabym stylu zakończyła mistrzostwa Europu do lat 21. Po blamażu 0:5 z Portugalią przyszedł jeszcze jeden - z Francją. Już po 29 minutach nasz zespół przegrywał aż 0:3 i losy rywalizacji były de facto przesądzone. W to, co działo się na boisku, nie mogli uwierzyć nawet francuscy komentatorzy. O tym, co mówił jeden z nich, opowiedział tuż po przerwie Mateusz Borek.