Oficjalnie! Znamy nowego trenera Bayernu Monachium

Wiosną 2023 roku Bayern Monachium zwolnił Juliana Nagelsmanna, gdy zespół był w grze o trzy trofea. W jego miejsce zatrudnił Thomasa Tuchela, który wygrał Bundesligę, ale było w tym więcej szczęścia niż rozumu, patrząc na wyniki Borussii Dortmund. W minionym już sezonie Bayern pod wodzą Tuchela przegrał wszystko i 50-latek pożegnał się ze stanowiskiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto plany transferowe Jagiellonii

Co prawda były jeszcze rozmowy o ewentualnym przedłużeniu współpracy, ale spełzły one na niczym. Do tego Bayernowi po drodze odmówili m.in. Xabi Alonso, Ralf Rangnick, Julian Nagelsmann czy Sebastian Hoeness. Tym samym Bawarczykom pozostało szukać dalej nowego trenera i wreszcie go znaleźli. Wybrali przy tym kandydata, którego nikt się jeszcze kilkanaście dni temu nie spodziewał.

Vincent Kompany trenerem Bayernu Monachium

Wybrańcem Bayernu Monachium został Vincent Kompany. W ostatnich dniach zostały zintensyfikowane rozmowy między obiema stronami, które zakończyły się podpisaniem umowy. Belgijski szkoleniowiec podpisał z niemieckim klubem trzyletni kontrakt, który będzie obowiązywał do końca czerwca 2027 roku.

Żeby Kompany został trenerem Bayernu Monachium, to bawarski klub musiał osiągnąć porozumienie z jego byłym pracodawcą - Burnley. Według Floriana Plettenberga z niemieckiego Sky Sport Bayern zapłaci angielskiemu klubowi odstępne w kwocie, która wyniesie od 10 do 12 milionów euro. Wszystko z powodu kontraktu, który wiązał Belga z Burnley do końca czerwca 2028 roku.

Vincent Kompany latem 2020 roku zakończył karierę w Anderlechcie. Wtedy był już trenerem klubu z Brukseli, który prowadził do końca czerwca 2022 roku. W lidze zajmował czwarte miejsce w sezonie 2020/2021 i trzecie w 2021/2022. W pierwszym pełnym sezonie pracy doszedł do półfinału Pucharu Belgii, a w drugim przegrał w finale 3:4 po serii rzutów karnych z KAA Gent.

Latem 2022 roku Kompany został trenerem Burnley, które walczyło o awans do Premier League. To udało się od razu! Burnley w cuglach wygrało Championship, zdobywając 101 punktów. Jednak miniony sezon w angielskiej elicie okazał się nieudany. Pięć zwycięstw, dziewięć remisów i aż 24 porażki przełożyły się na 24 punkty i 19. miejsce w tabeli oraz spadek do Championship. Teraz 38-latka czeka najtrudniejsze wyzwanie w krótkiej karierze trenera.