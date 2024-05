Legenda odpaliła bombę ws. następnej pracy Kloppa. "Fenomenalne"

Od zespołu, który balansował na granicy ścisłej czołówki, do drużyny, która zachwycała całą Europę i przywróciła blask potędze. Juergen Klopp przez prawie dziewięć lat zrewolucjonizował Liverpool. Sprawił, że gigant, myśląc o własnej wielkości, nie musiał wracać do pamiętnego finału LM ze Stambułu 2005 czy do mistrzostwa kraju jeszcze sprzed ery Premier League. Zrobił z takich piłkarzy jak Mohammed Salah, Roberto Firmino, Andy Robertson, Trent Alexander-Arnold i wielu innych, gwiazdy światowego formatu.

Ta długa, pełna chwały droga dobiegła końca w minioną niedzielę. Wygrana 2:0 nad Wolverhampton na Anfield była ostatnim meczem Niemca w roli szkoleniowca Liverpoolu. Temat znany był od miesięcy, bo Klopp już dawno zapowiedział swe odejście spowodowane zmęczeniem. Teraz jest już byłym szkoleniowcem zespołu z Anfield, a jego następcą oficjalnie został Holender Arne Slot.

Wielu zastanawia się teraz, co czeka niemieckiego trenera. Niemal wszyscy eksperci, dziennikarze czy fani zgadzają się, że przede wszystkim przerwa. Roczna? Dwuletnia? Jeszcze dłuższa? Nie wiadomo, ale z pewnością przerwa na odpoczynek. Jednak co stanie się po niej? Jeśli Klopp wróci, to jako kto? Na pewno nie poprowadzi innego klubu z Premier League, bo to sam obiecał. Ale spoza Anglii? Bardzo ciekawymi informacjami podzielił się Gary Lineker.

Legendarny napastnik wypowiedział się o Kloppie w swoim podcaście "The Rest is Football", który prowadzi z Micahem Richardsem oraz inną legendą angielskiej piłki Alanem Shearerem. - Jestem przekonany, że weźmie sobie teraz długie wolne, bo myślę, że mówił w pełni szczerze, gdy deklarował swoje zmęczenie. Ta praca jest wycieńczająca i to widać - ocenił były napastnik Leicesteru czy Barcelony.

Najciekawszą rzecz powiedział jednak po chwili. - Słyszałem informacje, że miałby powrócić jako prezes Borussii Dortmund, co uważam za fenomenalną wizję - stwierdził Lineker. Co ciekawe, Alan Shearer nie tylko zgodził się z nim, ale powiedział, że również słyszał o takim scenariuszu (nagranie poniżej, fragment o Kloppie od 21:17).

Ile jest w tym prawdy, bardzo trudno dzisiaj powiedzieć. Niemniej temat brzmi niezwykle ciekawie. Historia Juergena Kloppa i Borussii Dortmund jest doskonale znana fanom na całym świecie, a zwłaszcza w Polsce. Dwa mistrzostwa kraju, Puchar Niemiec, finał Ligi Mistrzów. Wszystko z trzema Polakami w składzie (Lewandowski, Błaszczykowski, Piszczek). Czy moglibyśmy kiedyś zobaczyć Kloppa znów w czarno-żółtych barwach, ale w roli prezesa? Czas pokaże, ale nie ma chyba człowieka, który nie byłby ciekawy, co by z tego wynikło.