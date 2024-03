Słynny niemiecki klub stoi nad przepaścią. Fatalne wieści

To, co się dzieje w słynnym niemieckim klubie FC Schalke 04, jest wprost nie do uwierzenia. Klub drży o to, by nie spaść do trzeciej ligi niemieckiej. Niemieckie media piszą, że to mogłoby oznaczać nawet upadek klubu. A nawet jeśli FC Schalke 04 utrzyma się w drugiej lidze, to i tak zostanie ukarane ujemnymi punktami.

