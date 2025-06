Media: Kulesza zadecydował ws. Probierza! Nie do wiary

Dziesięć zwycięstw, cztery remisy i siedem porażek - to bilans Michała Probierza w reprezentacji Polski od objęcia funkcji selekcjonera we wrześniu 2023 r. Probierz wywalczył awans na Euro 2024 przez wygrane baraże z Estonią i Walią, ale po wyjazdowym meczu z Finlandią wygląda na to, że trener pozbawił naszą reprezentację potencjalnych baraży o wyjazd na mistrzostwa świata w 2026 roku. - Nie mam zamiaru podawać się do dymisji ani o czymś takim myśleć - mówił we wtorek Probierz po przegranym 1:2 meczu z Finlandią. I później to jeszcze raz powtórzył.

Media: Kulesza zdecydował. Michał Probierz zostaje!

Jego podejście było jasne. Dzień po blamażu z Finlandią - już w Warszawie - doszło do spotkania Probierza i prezesa PZPN Cezarego Kuleszy. "Wezwałem trenera Probierza na rozmowę w cztery oczy, która dotyczyć będzie naszej dalszej współpracy" - zapowiadał Kulesza w mediach społecznościowych. Według doniesień portalu SportoweFakty WP Probierz zostanie na stanowisku.

"Prezes PZPN poinformował nas, że w tej chwili nie planuje zmiany selekcjonera. Ponadto, wystąpi w roli mediatora między szkoleniowcem a Robertem Lewandowskim" - czytamy. - Chcę poznać opinię wszystkich stron - powiedział Cezary Kulesza.

Po trzech meczach eliminacji Polska ma sześć punktów, a we wrześniu zagra kluczowe mecze z Finlandią i Holandią. Niewykluczone, że po nich będzie jasne, czy Polska jeszcze powalczy o baraże, czy nie zagra na mundialu po raz pierwszy od 12 lat.

Co dalej z Probierzem? "Widzę sens pracy"

Napisać, że w reprezentacji Polski się pali, to nic nie napisać. W niedzielę Probierz postawił wszystko na jedną kartę, odbierając opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu i przekazując ją Piotrowi Zielińskiemu. Selekcjoner przekazał tę informację naszemu najlepszemu piłkarzowi przez telefon, a potem PZPN musiał dementować słowa Probierza, który miał konsultować tę decyzję z radą drużyny. Potem wyszło, że to autorska decyzja Probierza, a wszyscy dowiedzieli się o tym dopiero po fakcie.

- Zawsze robię wszystko dla dobra drużyny. Robię to najlepiej, jak potrafię. Mieliśmy różne momenty w ostatnich tygodniach. Widzę sens naszej pracy i wierzę, że z tego wyjdziemy, jeśli będzie mi to dane - opowiadał Probierz po meczu z Finlandią.

Kolejne mecze reprezentacji Polski odbędą się we wrześniu - z Holandią (04.09, godz. 20:45) i Finlandią (07.09, godz. 20:45). W najbliższym czasie dowiemy się, kto został nowym selekcjonerem Polaków.