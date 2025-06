Polscy siatkarze rozpoczęli rywalizację w Lidze Narodów 2025. Biało-Czerwoni pod wodzą Nikoli Grbicia udali się na pierwszy turniej do Chin, gdzie rywalizować będą z Holandią, Japonią, Turcją i Serbią. Selekcjoner zdecydował się powołać 14 siatkarzy, ale z powodu zawieszenia dla Mikołaja Sawickiego musiał wziąć trzech przyjmujących i trzech libero.

Kuriozum w rankingu FIVB. Tyle punktów Polacy "zarobili" za zwycięstwo z Holandią

Rywalizację w Lidze Narodów Biało-Czerwoni rozpoczęli w środę 11 czerwca od potyczki z Holandią. Obie drużyny przybyły do Chin w eksperymentalnych składach, ale mimo to Biało-Czerwoni byli faworytami, jak w większości turniejów, w któych biorą udział. Podopieczni Nikoli Grbicia rozpoczęli bardzo udanie - od zwycięstwa 25:22. W drugim secie rywale odrobili straty i wygrali do 22. Trzecia i czwarta partia należała już do Polaków, chociaż nasi rywale bardzo dzielnie się bronili. Ostatecznie ten mecz zakończył się wynikiem 3:1 (25:22, 22:25, 25:22, 25:22).

Za każde zwycięstwo w oficjalnym meczu dodawane są punkty do rankingu FIVB, a w przypadku porażki - odejmowane. Ta punktacja zależy od wielu czynników, w tym tego, na którym miejscu w rankingu znajduje się dana drużyna. Na przykład po przegranym finale igrzysk olimpijskich z Francją, Biało-Czerwoni stracili 16.29 pkt. Mimo to utrzymali się na pierwszym miejscu w rankingu.

Po starciu z Holandią Polska "wzbogaciła się" o... 0.01 pkt. Oznacza to, że po tym meczu Biało-Czerwoni mają na swoim koncie 401.32 pkt, co wciąż pozwala im utrzymać się na pierwszym miejscu w rankingu FIVB. Drudzy są Francuzi, którzy do tej pory zgromadzili 378.07 pkt. Na najniższym stopniu podium plasują się Stany Zjednoczone (365.87 pkt).

Ranking FIVB po meczu Polska - Holandia

Polska - 401.32 pkt Francja - 378.07 USA - 365.87 Słowenia - 352.50 Włoychy - 346.23 Japonia - 338.12 Brazylia - 305.87 Niemcy - 274.38 Argentyna - 266.94 Serbia - 259.28

W pierwszym turnieju Ligi Narodów, który rozgrywany jest w Xi'an polscy siatkarze zmierzą się jeszcze z Japonią (12 czerwca), Turcją (14 czerwca) i Serbią (15 czerwca).