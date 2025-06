Tak w USA piszą o Świątek. Zobaczyli, co zrobiła w Paryżu

"Dziękuję, Paryż, dziękuję, Roland Garros! To był niesamowity czas, zarówno na korcie, jak i poza nim, pełen wspaniałych wyzwań i meczów na wysokim poziomie. Jestem bardzo dumna z pracy, którą wykonaliśmy wraz z moim zespołem i na pewno wyniosłam z tego turnieju kilka cennych lekcji" - tak udział we French Open podsumowała Iga Świątek. Dotarła do półfinału, a tam uległa Arynie Sabalence. Ba, w trzecim secie zrobiła to bardzo wyraźnie, bo przegrała do 0. "Sięga dna", "Królowa Paryża upada w półfinale i poddaje się, nawet nie walcząc do końca. To wyraźnie pokazuje, że Świątek jest w trudnym momencie" - pisała redakcja puntodebreak.com. Ale nie wszyscy mieli tak krytyczne zdanie o postawie 24-latki we Francji.

Amerykanie piszą o występie Świątek w Paryżu. "Pozytywny"

Na podsumowania związane z Roland Garros zdecydowała się również redakcja "Sports Illustrated". Dziennikarze stworzyli "50 pożegnalnych myśli z turnieju w Paryżu". Jeden z punktów dotyczył właśnie Świątek. Docenili jej grę, mimo że tytułu obronić się nie udało. "Świątek skorygowała kurs" - zaczęli.

"Nie udało jej się wywalczyć czwartego z rzędu trofeum Roland Garros. Minął już ponad rok od jej ostatniego triumfu w turnieju rangi WTA. Co więcej, nie będzie rozstawiona w pierwszej czwórce na Wimbledonie. Ale mimo to twierdzę, że była to dla niej pozytywna impreza" - pisała redakcja i szybko wytłumaczyła się z przedstawionej opinii. "Zwyciężyła w pięciu spotkaniach, w tym bój z Jeleną Rybakiną, w którym przegrywała już 1:6, 0:3. W półfinałowym meczu z Sabalenką wygrała seta, a następnie znosiła zagrania strefowe. Rzucając frazes sportowca: wiele pozytywnych wniosków" - czytamy.

Przed Świątek najtrudniejsza część sezonu

Czy z pozytywnej strony zaprezentuje się też na kortach trawiastych? Ta nawierzchnia nie należy do jej ulubionych. W seniorskiej karierze trofeum nie udało się zdobyć. Jeśli chodzi o Wimbledon, to najdalej dotarła do ćwierćfinału (2023). W tym roku weźmie udział również w turnieju poprzedzającym londyńską imprezę - WTA 500 w Bad Homburg. Będzie tam jedną z największych gwiazd.