Sensacja! Wpadka Niemców, wielki prezent dla Polski

W cieniu walki seniorskiej reprezentacji Polski o awans do mistrzostw Europy odbywają się eliminacje do tej imprezy kadry młodzieżowej do lat 21, która do października ubiegłego roku prowadził Michał Probierz. Jego miejsce zajął Adam Majewski, który do niedawna pracował w Stali Mielec.

We wtorek, zanim na murawę Stadionu Narodowego wybiegli zawodnicy pierwszej drużyny narodowej, w Niemczech - z uwagi na sytuację geopolityczną - odbył się mecz reprezentacji U21 Izrael - Polska. Biało-czerwoni rozegrali fatalną pierwszą połowę, po której przegrywali 0:1, ale udało im się odwrócić losy rywalizacji po przerwie. Bramki zdobywali Maksymilian Pingot i w samej końcówce Kajetan Szmyt.

Dzięki temu zwycięstwu Polacy objęli prowadzenie w grupie D eliminacji do mistrzostw Europy z dorobkiem 15 punktów po 6 meczach i mogli czekać na odpowiedź ze strony niemieckiej kadry, która dobę później rywalizowała z Kosowem. Niemcy po 4 meczach mieli komplet 12 punktów, ale w środę zanotowali pierwszą wpadkę, remisując bezbramkowo.

Nasi zachodni sąsiedzi mieli ogromną przewagę - 71 proc. posiadania piłki, oddali aż 17 strzałów, zanotowali aż 10 rzutów rożnych. Mocno kontrastuje to ze statystykami przeciwnika, który skupił się jedynie na grze defensywnej i nie zdołali uderzyć w kierunku bramki gospodarzy.

Bezbramkowy remis w tym meczu sprawił, że Niemcy nie zdołali wyprzedzić polskiej ekipy i zajmują drugie miejsce z dwoma punktami straty, choć rozegrali jedno spotkanie mniej. Bezpośrednie prawo do gry na mistrzostwach Europy do lat 21 wywalczą zwycięzcy grup oraz trzy najlepsze zespoły z drugich miejsc.