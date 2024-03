Piłkarz stracił 30 tysięcy złotych za lajka. "Niedopuszczalne i haniebne zachowanie"

Husraw Toirow ma 19 lat i pochodzi z Tadżykistanu. Występuje na pozycji napastnika w młodzieżowej drużynie Szachtara Donieck.

REKLAMA

Zobacz wideo Wściekły Wojciech Szczęsny ruszył prosto do szatni. Lewandowski tłumaczy

Piłkarz Szachtara z dotkliwą karą. Wszystko przez jeden lajk po meczu Rosji

Teraz Husraw Toirow musi zmierzyć się ze sporymi problemami. Władze Szachtara Donieck podjęły bowiem dla niego fatalną w skutkach decyzjach - ukarali go odebraniem jego miesięcznej pensji. Piłkarz zarabiał według portalu football24.ua w przeliczeniu na złotówki - ok. 30 tysięcy. Za co został ukarany piłkarz?

To efekt tego, że polubił w mediach społecznościowych informację o zwycięstwie Rosjan w sparingu z Serbią. Dla Rosji był to pierwszy mecz towarzyski z europejską reprezentacją, od początku ataku zbrojnego na Ukrainę. Minęło od tego czasu 855 dni. Rosjanie w czwartek pokonali Serbów aż 4:0 (2:0).

- Jeszcze przed rozpoczęciem czwartkowego starcia Rosjanie prawili same komplementy rywalom. "To naród nam bardzo bliski, prawdziwi przyjaciele" - oznajmił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Widać było, że to wydarzenie ma dla nich niezwykle dużą wagę, zwłaszcza, biorąc pod uwagę przedmeczową oprawę artystyczną. Dodatkowo na trybunach doszło do prawdziwego pojednania kibiców - pisał Sport.pl.

Szachtar zareagował błyskawicznie na zachowanie Toirowa.

- Klub jest świadomy zachowania Toirowa. Uważamy je za niedopuszczalne i haniebne. Piłkarz zostanie ukarany grzywną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, a pieniądze te zostaną przekazane na wsparcie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy - napisał klub w oświadczeniu.

Ukraińskie media dodają, że piłkarz raczej już nie zagrzeje dużej w Doniecku i raczej zostanie wystawiony na listę transferową.

Toirow w tym sezonie nie zagrał żadnego meczu w pierwszej drużynie Szachtara. W ubiegłym sezonie wystąpił dwa razy. W reprezentacji Tadżykistanu zagrał dotychczas jedno spotkanie. Debiut zaliczył 11 czerwca 2023 roku.